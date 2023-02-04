Месси ещё имеет шансы вернуться в «Барселону»

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сегодня, 13:58

Нападающий пока что не достиг устных договоренностей по новому контракту с ПСЖ .

Известно, что аргентинец решил взять паузу в этом вопросе. Это означает, у футболиста остается возможность вернуться в «Барселону». Ранее главный тренер каталонцев Хави также заявил о желании видеть Месси в своей команде.