Месси ещё имеет шансы вернуться в «Барселону»

Нападающий Лионель Месси пока что не достиг устных договоренностей по новому контракту с ПСЖ.
Известно, что аргентинец решил взять паузу в этом вопросе. Это означает, у футболиста остается возможность вернуться в «Барселону». Ранее главный тренер каталонцев Хави также заявил о желании видеть Месси в своей команде.
Он такой весь бедный хочет, а Барса его брать не хочет...
А может всё таки наоборот, это у Барсы есть шанс, что Месси окажется в Барсе?
Уход Месси из Барсы стал имеджевым провалом руководства команды, а после того как Месси стал чемпионом мира и победителем кубка Америки, там наверное сердечко у многих ёкнуло и серьёзно.
Вы только представьте, Месси стал чемпионом мира и кубка Америки как игрок ПСЖ, а не Барсы.
Так, что там это Барса хочет вернуть Месси и хочет получить свой шанс на его возвращение.
Он такой весь бедный хочет, а Барса его брать не хочет...
А может всё таки наоборот, это у Барсы есть шанс, что Месси окажется в Барсе?
Уход Месси из Барсы стал имеджевым провалом руководства команды, а после того как Месси стал чемпионом мира и победителем кубка Америки, там наверное сердечко у многих ёкнуло и серьёзно.
Вы только представьте, Месси стал чемпионом мира и кубка Америки как игрок ПСЖ, а не Барсы.
Так, что там это Барса хочет вернуть Месси и хочет получить свой шанс на его возвращение.