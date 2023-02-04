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Месси ещё имеет шансы вернуться в «Барселону»

сегодня, 13:58

Нападающий Лионель Месси пока что не достиг устных договоренностей по новому контракту с ПСЖ.

Известно, что аргентинец решил взять паузу в этом вопросе. Это означает, у футболиста остается возможность вернуться в «Барселону». Ранее главный тренер каталонцев Хави также заявил о желании видеть Месси в своей команде.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:26
У Месси есть шанс оказаться в Барсе? Вы это серьёзно?
Он такой весь бедный хочет, а Барса его брать не хочет...
А может всё таки наоборот, это у Барсы есть шанс, что Месси окажется в Барсе?
Уход Месси из Барсы стал имеджевым провалом руководства команды, а после того как Месси стал чемпионом мира и победителем кубка Америки, там наверное сердечко у многих ёкнуло и серьёзно.
Вы только представьте, Месси стал чемпионом мира и кубка Америки как игрок ПСЖ, а не Барсы.
Так, что там это Барса хочет вернуть Месси и хочет получить свой шанс на его возвращение.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:13
Не порите чушь ,кому этот пешеход нужен,пиар разводите.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 14:54
Лионель, возвращайся в Барсу!!!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 14:53
До ЧМ в это верилось с трудом... Но после его результатов - возможно всё... Тем более Месси сейчас расслаблен... Основная проблема это Лапорта, иди..т Тебас и зарплата.. Плюс ещё важно противостояние с Баварией... Именно оно может стать спусковым крючком к неподписания нового контракта с ПСЖ... Семья, конечно, хочет вернуться в тёплую Барселону к себе домой... Но и в Париже уже попривыкли... В любом случае, что в голове у Месси по этому вопросу - мы не знаем... Но в своё время узнаем... Решение возможно будет чуть попозже..
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:38
Верится с трудом, но если его желает видеть у себя Хави... Была бы красивая история - завершение карьеры в клубе, в котором вырос, поднялся, сделал себе мировое имя и стал навечно легендой!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 14:32
Барселона для Месси это уже прочитанная книга!
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:29
Правильно! Закон есть закон, и он один для всех. Наплодил сотню аккаунтов, вот и корячься заводи сто электронных ящиков!
shlomo
shlomo
сегодня в 14:25
Пока что все это "красивое на словах".... пауза может быть для чего то другого..
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:24
Ну началось. Продолжение из серии , фантазии инсайда.
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