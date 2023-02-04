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«Реал» предложит одному из полузащитников новый контракт на 4 года

сегодня, 12:52

«Реал» продлит соглашение с полузащитником Даниэлем Себальосом.

Сам футболист хотел бы остаться в Мадриде. Игроку повысят зарплату, договор будет рассчитан на 4 года. Если эти условия сохранятся, то официально о продлении сотрудничества сторон будет объявлено в ближайшее время.

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Все комментарии
Namuri
Namuri
сегодня в 13:31, ред.
О Боже, о Боже! Как сложно с *анипуляторами...)))

Дорогой инженер 1984 года рождения, я же ясно сказал, что в январе а не анализировал матчи как раньше, И естественно, что ROI с минусом. Еще раз, я напишу эту фразу еще раз, потому что вижу, когда что-то пишу, вы все видите только последнее предложение в тексте: в январе а не анализировал матчи как раньше, естественно, что результаты плохие. Вы пожалуйста, если Вам не сложно, посчитайте результаты в ноябре. Тогда у меня не было столько акк. а мои 5 заняли в топ-5 все места по очереди. И у всех этих аккаунков было меньше 20000 очков за месяц. Вот еще раз этот скрин. 306220 сумарно из 5 акков, которые играли по индивидуальной серии матчей. Если условно выберем 20000 очков за месяц, хотя их было меньше, ну допустим их было 20000 за месяц, получается 100000 очков. 306220-100000=206220 Вот в этом месяце у меня было время сконцентрироваться и анализировать все. Можете проверить, ради Бога))) Тогда я не использовал клоны. В январе, еще раз повторюсь -
просто вслепую ставил в общем капля даже не анализируя матчи. Поэтому у меня 70% тогда. А если взять отдельный акк matrix333, то 15780 очк превратил в 103100. Но так как играл с 5-ю, значит сумма 206220, и ROI - с плюсом.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:13
Похоже тут неожиданно первое же предложение устроило всех.
95qbfk7vz2bv
95qbfk7vz2bv
сегодня в 13:10
Походе Себальосу лучше бы "сибаса побыстрей", как Гарик Харламов поёт
Гость
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