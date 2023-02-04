«Реал» предложит одному из полузащитников новый контракт на 4 года

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сегодня, 12:52

«Реал» продлит соглашение с полузащитником .

Сам футболист хотел бы остаться в Мадриде. Игроку повысят зарплату, договор будет рассчитан на 4 года. Если эти условия сохранятся, то официально о продлении сотрудничества сторон будет объявлено в ближайшее время.