«Реал» предложит одному из полузащитников новый контракт на 4 года

«Реал» продлит соглашение с полузащитником Даниэлем Себальосом.
Сам футболист хотел бы остаться в Мадриде. Игроку повысят зарплату, договор будет рассчитан на 4 года. Если эти условия сохранятся, то официально о продлении сотрудничества сторон будет объявлено в ближайшее время.
Дорогой инженер 1984 года рождения, я же ясно сказал, что в январе а не анализировал матчи как раньше, И естественно, что ROI с минусом. Еще раз, я напишу эту фразу еще раз, потому что вижу, когда что-то пишу, вы все видите только последнее предложение в тексте: в январе а не анализировал матчи как раньше, естественно, что результаты плохие. Вы пожалуйста, если Вам не сложно, посчитайте результаты в ноябре. Тогда у меня не было столько акк. а мои 5 заняли в топ-5 все места по очереди. И у всех этих аккаунков было меньше 20000 очков за месяц. Вот еще раз этот скрин. 306220 сумарно из 5 акков, которые играли по индивидуальной серии матчей. Если условно выберем 20000 очков за месяц, хотя их было меньше, ну допустим их было 20000 за месяц, получается 100000 очков. 306220-100000=206220 Вот в этом месяце у меня было время сконцентрироваться и анализировать все. Можете проверить, ради Бога))) Тогда я не использовал клоны. В январе, еще раз повторюсь -
просто вслепую ставил в общем капля даже не анализируя матчи. Поэтому у меня 70% тогда. А если взять отдельный акк matrix333, то 15780 очк превратил в 103100. Но так как играл с 5-ю, значит сумма 206220, и ROI - с плюсом.
Дорогой инженер 1984 года рождения, я же ясно сказал, что в январе а не анализировал матчи как раньше, И естественно, что ROI с минусом. Еще раз, я напишу эту фразу еще раз, потому что вижу, когда что-то пишу, вы все видите только последнее предложение в тексте: в январе а не анализировал матчи как раньше, естественно, что результаты плохие. Вы пожалуйста, если Вам не сложно, посчитайте результаты в ноябре. Тогда у меня не было столько акк. а мои 5 заняли в топ-5 все места по очереди. И у всех этих аккаунков было меньше 20000 очков за месяц. Вот еще раз этот скрин. 306220 сумарно из 5 акков, которые играли по индивидуальной серии матчей. Если условно выберем 20000 очков за месяц, хотя их было меньше, ну допустим их было 20000 за месяц, получается 100000 очков. 306220-100000=206220 Вот в этом месяце у меня было время сконцентрироваться и анализировать все. Можете проверить, ради Бога))) Тогда я не использовал клоны. В январе, еще раз повторюсь -
просто вслепую ставил в общем капля даже не анализируя матчи. Поэтому у меня 70% тогда. А если взять отдельный акк matrix333, то 15780 очк превратил в 103100. Но так как играл с 5-ю, значит сумма 206220, и ROI - с плюсом.