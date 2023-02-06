Появилось фото мяча, которым сыграют в плей-офф и финале Лиги чемпионов

Сайт Footy Headlines, который специализируется на игровой форме, опубликовал фото мяча adidas, которым команды будут играть в плей-офф и финале Лиги чемпионов.
Официально мяч будет представлен 13 февраля.
Сайт Footy Headlines, который специализируется на игровой форме, опубликовал фото мяча adidas, которым команды будут играть в плей-офф и финале Лиги чемпионов.
Официально мяч будет представлен 13 февраля.
То, что жёлто - синие тона понятно!
А где радуга?)
То, что жёлто - синие тона понятно!
А где радуга?)