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Появилось фото мяча, которым сыграют в плей-офф и финале Лиги чемпионов

сегодня, 14:48

Сайт Footy Headlines, который специализируется на игровой форме, опубликовал фото мяча adidas, которым команды будут играть в плей-офф и финале Лиги чемпионов.

Официально мяч будет представлен 13 февраля.

Появилось фото мяча, которым сыграют в плей-офф и финале Лиги чемпионов

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Все комментарии
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 16:13
Вышиванка какая-то присутствует..
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 16:11, ред.
Зачем?... Любитель забивать волосами не участвует... Хе-хе..
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:51
Интересно а в него каких- нибудь "чипов" насовали?
scem43at5q7c
scem43at5q7c
сегодня в 15:35
Можно говорить что угодно но мяч как всегда...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:15
Странная расцветка, не до конца в стиле современных веяний...
То, что жёлто - синие тона понятно!
А где радуга?)
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 14:57
В каком-то восточном стиле! Вообщем д....мо!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:52
Пусть УЕФА засунет его себе...
Гость
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