«Лидс» объявил об отставке главного тренера

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш освобождён от своих обязанностей.
«Павлинов» также покинут его помощники Рене Марик, Камерон Тошак и Пьер Баррье. В клубе идёт процесс назначения нового наставника.
Марш возглавил «Лидс» в феврале 2022 года. На данный момент команда занимает 17-е место в АПЛ после 20 туров, имея в активе 18 очков.
Следующие два матча у Лидса против МЮ и будет очень забавно если они назначат исполняющим обязанности Армаса, который был помощником Рангника в МЮ и которого игроки прозвали Тедом Лассо. И если Тен Хаг не заберет шесть очков против помощника шарлатана будет очень конфузно
Следующие два матча у Лидса против МЮ и будет очень забавно если они назначат исполняющим обязанности Армаса, который был помощником Рангника в МЮ и которого игроки прозвали Тедом Лассо. И если Тен Хаг не заберет шесть очков против помощника шарлатана будет очень конфузно
Не сказать, что состав у них дно, ведь Лидс тогда набрал 93 балла в Шипе.
Но у Бьелсы как-то не получилось вывести Лидс на новый уровень как у Пирсона с Лестером. Может увлекся философией?
Не сказать, что состав у них дно, ведь Лидс тогда набрал 93 балла в Шипе.
Но у Бьелсы как-то не получилось вывести Лидс на новый уровень как у Пирсона с Лестером. Может увлекся философией?
Надеюсь Лидс останется в АПЛ, и смена тренера пойдет на пользу клубу
Надеюсь Лидс останется в АПЛ, и смена тренера пойдет на пользу клубу