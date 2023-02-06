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«Лидс» объявил об отставке главного тренера

сегодня, 18:09

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш освобождён от своих обязанностей.

«Павлинов» также покинут его помощники Рене Марик, Камерон Тошак и Пьер Баррье. В клубе идёт процесс назначения нового наставника.

Марш возглавил «Лидс» в феврале 2022 года. На данный момент команда занимает 17-е место в АПЛ после 20 туров, имея в активе 18 очков.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:41
Всегда вспоминаю Лидс под руководством Дэвида О’Лири, одна из самых крутых команд детства, из-за этого до сих пор какие-то симпатии есть к Лидсу на подсознательном уровне.
Следующие два матча у Лидса против МЮ и будет очень забавно если они назначат исполняющим обязанности Армаса, который был помощником Рангника в МЮ и которого игроки прозвали Тедом Лассо. И если Тен Хаг не заберет шесть очков против помощника шарлатана будет очень конфузно
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 19:16
А в Чемпионшипе Лидс шел достаточно уверенно, прежде чем получил путевку в АПЛ.
Не сказать, что состав у них дно, ведь Лидс тогда набрал 93 балла в Шипе.
Но у Бьелсы как-то не получилось вывести Лидс на новый уровень как у Пирсона с Лестером. Может увлекся философией?
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:21
Неожиданно конечно же, да Лидс сейчас в очень опасном положении, но вот так сейчас увольнять тренера глупо, тем более после того как купили ему новых игроков. Если не устраивает работа тренера, так почему же не уволить его до трансферного окна? Назначить нового тренера и под него уже покупать игроков....что Эвертон, что Лидс....одно и то же
Надеюсь Лидс останется в АПЛ, и смена тренера пойдет на пользу клубу
Гость
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