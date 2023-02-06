«Лидс» объявил об отставке главного тренера

1675696182

сегодня, 18:09

Главный тренер «Лидса» освобождён от своих обязанностей.

«Павлинов» также покинут его помощники Рене Марик, Камерон Тошак и Пьер Баррье. В клубе идёт процесс назначения нового наставника.