Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Первая лига 2022/2023

Стало известно имя нового исполнительного директора ФНЛ

сегодня, 17:43

Футбольная национальная лига объявила о назначении нового исполнительного директора. Им стал Александр Атаманенко.

На официальном сайте организации сообщается:

Александр много лет работает в спортивной сфере, в частности в футболе. Ранее он был генеральным директором «Донбасс-Арены» – домашнего стадиона донецкого футбольного клуба «Шахтер», в том числе руководил проектной командой стадиона по подготовке и проведению Euro-2012. С 2010 по 2015 год входил в правление международной ассоциации ESSMA (European Stadium & Safety Management Association).

Затем с 2014 по 2019 год и с 2020 по 2021 год занимал должность коммерческого директора ФК «Спартак-Москва», был директором по спортивным объектам и членом правления клуба. Входил в состав комитета по маркетингу и коммерции и рабочей группы по развитию ТВ-прав РПЛ.

В середине 2021 года Атаманенко был назначен генеральным менеджером «Арены Омск» и отвечал за подготовку к эксплуатации, запуск и последующее управление новой ареной ХК «Авангард».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: 1fnl.ru
Официально«Хоффенхайм» уволил главного тренера
Сегодня, 19:48
ОфициальноКейруш возглавил сборную Катара
Сегодня, 19:38 Фото
В «Кармиотиссе» подтвердили скорое назначение Кержакова главным тренером
Сегодня, 18:14
Официально«Лидс» объявил об отставке главного тренера
Сегодня, 18:09
«Рубин» уволил легенду клуба по электронной почте
Сегодня, 13:02
ОфициальноОбладатель «Золотого мяча» уволен с должности главного тренера «Беневенто»
04 февраля
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 17:46
Ну пусть попробует, может что и получится.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 