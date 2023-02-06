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«Рубин» уволил легенду клуба по электронной почте

сегодня, 13:02

Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны в составе «Рубина» Сесар Навас сообщил, что он уволен с поста директора селекционного отдела клуба.

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский позвонил мне пару месяцев назад и сообщил, что в клубе грядут большие перемены, что Рустем Сайманов уходит и что новые руководители клуба, вероятно, не рассчитывают на него и на людей, которые с ним работали. На прошлой неделе Олег подтвердил мне, что нас хотят уволить. Так что новость была ожидаемой, но не подтверждалась до прошлой недели.

Расстроен ли я? Нет, не расстроен. Я понимаю, что новые руководители хотят доверить выполнение нашей работы другим людям. Для меня это плохая новость, потому что я был очень счастлив работать в «Рубине». Это клуб и команда, которую я люблю и в которой провёл очень важные годы жизни.

Никто из клуба мне не звонил, чтобы сообщить новости. Они отправили мне простое письмо по электронной почте, подписанное генеральным директором Александром Айбатовым, чтобы сообщить мне, что я уволен. Только один человек из клуба позвонил мне, чтобы поговорить об этом. Но он не руководитель — простой работник, друг. Ни один руководитель не связался со мной. Холодное прощание…

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:52
Не очень красиво...
Впрочем, к таким выходкам все уже привыкли.
Надеюсь Бердыев куда-нибудь пристроит его.
112910415
112910415
сегодня в 13:38
каждому ближе к телу своя рубашка, только своя !
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:14
Классика жанра - новая метла метёт по новому.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:13
"...Для меня это плохая новость, потому что я был очень счастлив работать в «Рубине». Это клуб и команда, которую я люблю и в которой провёл очень важные годы жизни."

По всей видимости без взаимности...
И простились "По- английски"!?
monah-10
monah-10
сегодня в 13:07
Ну век технологий, не открытку ведь отправлять.
j4ta8f7rqj3m
j4ta8f7rqj3m
сегодня в 13:07
Стесняюсь спросить, а у нас нельзя уволить легенду конкурса прогнозов с оного конкурса по многочисленным электронным почтам?
Гость
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