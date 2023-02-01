Зуев хочет играть за сборную Казахстана !)

Футболист «Химок» хочет выступать за сборную Казахстана. Комментарий по теме дала Казахстанская федерация футбола.

Футболист Александр Зуев действительно проявил интерес к выступлению за национальную сборную Казахстана. Кроме того, в конце прошлого года Казахстанская федерация футбола запросила у Российского футбольного союза информацию о выступлении данного игрока в составе сборных команд России. В случае наличия у Александра Зуева гражданства Республики Казахстан, а также заинтересованности тренерского штаба национальной сборной Казахстана в игроке Казахстанская федерация футбола со своей стороны будет готова заняться решением юридических вопросов, связанных со сменой спортивного гражданства футболиста.