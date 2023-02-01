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Зуев хочет играть за сборную Казахстана

01 февраля 2023, 18:47

Футболист «Химок» Александр Зуев хочет выступать за сборную Казахстана. Комментарий по теме дала Казахстанская федерация футбола.

Футболист Александр Зуев действительно проявил интерес к выступлению за национальную сборную Казахстана. Кроме того, в конце прошлого года Казахстанская федерация футбола запросила у Российского футбольного союза информацию о выступлении данного игрока в составе сборных команд России. В случае наличия у Александра Зуева гражданства Республики Казахстан, а также заинтересованности тренерского штаба национальной сборной Казахстана в игроке Казахстанская федерация футбола со своей стороны будет готова заняться решением юридических вопросов, связанных со сменой спортивного гражданства футболиста.

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Все комментарии
galem72
galem72
02 февраля в 10:29
Вот ведь какой. Видимо, мало скрепной каши ел. Сказано с Таджикистаном играть, значит с Таджикистаном. ))
sir_Alex
sir_Alex
02 февраля в 06:57
Пусть играет, раз хочет.
Шуnя771
Шуnя771
01 февраля в 21:18
С душком эта тема.....
adekvat
adekvat
01 февраля в 21:07
Пусть играет, если возьмут.
ДСА
ДСА
01 февраля в 20:21
Ну просто типичный казах, ничего не скажешь.
протон
протон
01 февраля в 19:38
Зуев не может иметь двойное гражданство, потому что между Россией и Казахстаном нет соответствующего договора.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 февраля в 19:35
Да ради бога, пусть играет. Футбольный век короткий, пока ждем возвращения РФ, уже даже Пиняев закончит с футболом.
sova147
sova147
01 февраля в 19:34
Все шансы за сборную у него есть пожелаем удачи
Байкал-38.
Байкал-38. ответ 1 984 (раскрыть)
01 февраля в 19:16, ред.
    Ironigor
    Ironigor
    01 февраля в 19:13
    Зуев хочет играть за сборную Казахстана !)
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