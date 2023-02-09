«Барселона», «Реал» и «Ювентус» собираются запустить новую версию Суперлиги .

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сегодня, 13:21

Сторонники Суперлиги объявили о том, что хотят запустить новую версию проекта.

Сообщается, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» провели переговоры с более чем 50 клубами, в результате чего появилась идея создать новый европейский турнир с участием 60-80 команд. В соревновании не будет постоянных участников, каждый клуб будет проводить минимум 14 матчей за сезон.

Подробности остаются в секрете.