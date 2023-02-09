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«Барселона», «Реал» и «Ювентус» собираются запустить новую версию Суперлиги

сегодня, 13:21

Сторонники Суперлиги объявили о том, что хотят запустить новую версию проекта.

Сообщается, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» провели переговоры с более чем 50 клубами, в результате чего появилась идея создать новый европейский турнир с участием 60-80 команд. В соревновании не будет постоянных участников, каждый клуб будет проводить минимум 14 матчей за сезон.

Подробности остаются в секрете.

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Все комментарии
zg5ty9xh2ndn
zg5ty9xh2ndn
сегодня в 17:22
Все никак не угомонятся.
LOpp
LOpp
сегодня в 16:50
в этом сезоне, как и в прошлом победителем Суперлиги станет - УЕФА
амурец
амурец
сегодня в 16:34
Барселна и Ювентус хотст супер лигу вроде можно сказать что опущенные, клубы пытаются возродиться, но если за эту лигу аысиупает Реал лучший клуб за всю историю футбола то стоит задуматься
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 16:33
Ну супер че. В Суперлиге же будет всё ок. Денег поровну каждому участнику, все будут в профите, счастливы, никаких махинаций. Никаких давлений от организаторов, игр меньше, отдыха больше, даже несмотря на то что все команды с разных стран.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 16:20
И Юве туда же!!!! Вы хоть в лч попадите!!!
112910415
112910415
сегодня в 16:19
только околофутбол !
только хардкор !
lotsman
lotsman
сегодня в 16:02
Подробности в секрете. Вот когда будут подробности, можно будет обсудить.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 15:58
Они хотят создать суперлигу чтобы избежать игр с такими командами. Так что вряд ли они будут рады российским клубам
FenixSL
FenixSL ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 15:40
КОНЕЧНО
ВЕДЬ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ КЛУБАМ ТАК ИНТЕРЕСНО ИГРАТЬ СО СПАРТАКОМ И ЗЕНЕЙ
ТОП ФУТБОЛ!
Namuri
Namuri
сегодня в 15:30
Ювентус очень скоро останется без Серии А, им это не помешает. Но не понимаю зачем Реалу и Барселоне играть в такой лиге?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:50
    Руслан Абдурахманов
    Руслан Абдурахманов ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
    сегодня в 14:38
    Ну поэтому и есть проблемы у Юве и Сити , их топят ,и тем самым торопят создать суперлигу
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 14:23, ред.
    Ой, Ювентус-то куда лезет, им бы не отправится в лигу Б или С со своими махинациями, а не о суперлиге думать.

    PS по идее, если супер лига не попадает под уефа, то есть малый вариант что российские клубы мог ли бы туда попасть, Зенит или Спартак.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 14:16
    Я за любой кипиш, хочу больше хорошего футбола!
    sova147
    sova147
    сегодня в 14:11
    Это что-то новенькое, может наших возьмут
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 14:04
    Утопия.
    Футбольных воротил - чиновником спросили? Занесли?
    Тогда - "обломитесь"
    makkie
    makkie
    сегодня в 14:00
    В итоге снова всё обломится, а инициаторов оштрафуют!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 13:59
    Коротко о Суперлиге
    adekvat
    adekvat ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
    сегодня в 13:44
    Как куда, с чистого листа, Ман Сити тоже деваться не куда .
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 13:43
    Пауки в банке пусть грызутся.
    Real Betis Balompie
    Real Betis Balompie
    сегодня в 13:39
    Ювентус то куда лезит со своими проблемами?
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 13:35, ред.
    «Барселона», «Реал» и «Ювентус» собираются запустить новую версию Суперлиги .

    Сейчас это выглядит примерно вот так !)
    memphis
    memphis
    сегодня в 13:27
    УЕФА хотят скинуть
    Гость
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