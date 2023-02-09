«Барселона», «Реал» и «Ювентус» собираются запустить новую версию Суперлиги .

Сторонники Суперлиги объявили о том, что хотят запустить новую версию проекта.
Сообщается, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» провели переговоры с более чем 50 клубами, в результате чего появилась идея создать новый европейский турнир с участием 60-80 команд. В соревновании не будет постоянных участников, каждый клуб будет проводить минимум 14 матчей за сезон.
Подробности остаются в секрете.
PS по идее, если супер лига не попадает под уефа, то есть малый вариант что российские клубы мог ли бы туда попасть, Зенит или Спартак.
PS по идее, если супер лига не попадает под уефа, то есть малый вариант что российские клубы мог ли бы туда попасть, Зенит или Спартак.