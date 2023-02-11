Кимпембе после игры с «Монако» извинился перед болельщиками ПСЖ

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вчера, 22:45

ПСЖ в гостевом матче проиграл «Монако» в 23-м туре Лиги 1 (1:3).

После игры защитник парижан обратился к болельщикам своей команды с извинениями, а также попросил поддержать их в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который пройдёт на следующей неделе.

Единственное, что я могу сказать: спасибо, что приехали. Продолжайте поддерживать нас, вы нам ещё нужны. Мы восстановимся, сделаем правильные выводы и во вторник приступим к работе.

Болельщики оценили выступление игрока аплодисментами.