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Кимпембе после игры с «Монако» извинился перед болельщиками ПСЖ

вчера, 22:45
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ в гостевом матче проиграл «Монако» в 23-м туре Лиги 1 (1:3).

После игры защитник парижан Преснель Кимпембе обратился к болельщикам своей команды с извинениями, а также попросил поддержать их в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который пройдёт на следующей неделе.

Единственное, что я могу сказать: спасибо, что приехали. Продолжайте поддерживать нас, вы нам ещё нужны. Мы восстановимся, сделаем правильные выводы и во вторник приступим к работе.

Болельщики оценили выступление игрока аплодисментами.

Кимпембе после игры с «Монако» извинился перед болельщиками ПСЖ

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:47
ПСЖ пролетело,как фанера над Парижом.
minai
minai
вчера в 23:18
Единственное, что я могу сказать: Во всём виноват проклятый русский.
Заявил Преснель.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 23:06
Приступите к работе?... А сегодня чё - выходной был?.. Хе-хе..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:45
Соображать сам начал или подсказали?
Гость
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