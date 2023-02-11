Кимпембе после игры с «Монако» извинился перед болельщиками ПСЖ

ПСЖ в гостевом матче проиграл «Монако» в 23-м туре Лиги 1 (1:3).
После игры защитник парижан Преснель Кимпембе обратился к болельщикам своей команды с извинениями, а также попросил поддержать их в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который пройдёт на следующей неделе.
Единственное, что я могу сказать: спасибо, что приехали. Продолжайте поддерживать нас, вы нам ещё нужны. Мы восстановимся, сделаем правильные выводы и во вторник приступим к работе.
Болельщики оценили выступление игрока аплодисментами.
Заявил Преснель.
Заявил Преснель.