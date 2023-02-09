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Тактические заметки тренера «Лидса» попали в сеть в перерыве матча с МЮ

сегодня, 14:59
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 2Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» и «Лидс» сыграли вничью в перенесённом матче 8-го тура АПЛ (2:2).

В сеть попали кадры с заметками тренера «павлинов» Майкла Скубалы, их в перерыве после первого тайма в соцсетях опубликовал Sky Sports. «Лидс» выигрывал после первой половины игры 1:0, в начале второй 45-минутки команда повела со счётом 2:0 (автогол Рафаэля Варана), но в итоге МЮ отыгрался, отличившись на 62-й и 70-й минутах.

Тактические заметки тренера «Лидса» попали в сеть в перерыве матча с МЮ

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 16:08
Это, скорее всего, рецепт, выписанный или тренеру, или кому-то из игроков.
ДАША Д
ДАША Д ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:59
Это он просто руки не моет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:36
Выдал все секреты
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:18
Что там написано? Подчерк, как у врачей, ничего не разобрать.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:17
Из фото понятно одно - у тренера заражена грибком ногтевая пластинка(

Победителей можно и поздравить крепким рукопожатием....)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:07, ред.
Этим и воспользовались тыловики подпольщики МЮ !)))
Гость
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