Тактические заметки тренера «Лидса» попали в сеть в перерыве матча с МЮ

«Манчестер Юнайтед» и «Лидс» сыграли вничью в перенесённом матче 8-го тура АПЛ (2:2).
В сеть попали кадры с заметками тренера «павлинов» Майкла Скубалы, их в перерыве после первого тайма в соцсетях опубликовал Sky Sports. «Лидс» выигрывал после первой половины игры 1:0, в начале второй 45-минутки команда повела со счётом 2:0 (автогол Рафаэля Варана), но в итоге МЮ отыгрался, отличившись на 62-й и 70-й минутах.
Победителей можно и поздравить крепким рукопожатием....)
Победителей можно и поздравить крепким рукопожатием....)