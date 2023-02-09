Раскрыты детали формата Суперлиги. Знаем, как уничтожить этот турнир

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сегодня, 20:56

Шантаж УЕФА со стороны грандов продолжается.

Создатели уговаривают шесть десятков клубов

«Барселоне», «Реалу» и «Ювентусу» нужны деньги. Если Чеферин их предоставит, то не будет Суперлиги. В основе жадность, завязанная на долгах. Лапорта, Перес и Аньелли боятся представлять турнир лично, наняли немецкого рекламщика. Сегодня вышла новая серия фарса. Якобы переговорили с пятью десятками известных европейских клубов.

Не исключено, что закупили ботов, которые в социальных сетях пишут гадости о клубах АПЛ , а вот «Реал», «Барселона» и «Ювентус» у них бедные овечки в стае злых волков. От стартовой идеи – мини-чемпионат из 12 клубов, где никто не вылетает, отказались. Но теперь обсуждаемый формат глупее. Шестьдесят клубов, четыре дивизиона по 15 команд. Никто не гарантирует себе участие в будущем году.

Смешно, что говорят о контроле расходов, словно их сейчас запрещают ограничивать. Или словно какой-то немец авторитет для Боэли и шейхов. Уговорят больше клубов — сделают пять дивизионов, целых 75 участников. Предлагают по четырнадцать международных матчей, каждый с каждым по разу. Уже глупо. А если добавят плей-офф, то к весне футболисты будут напоминать загнанных лошадей.

Не знают, кто станет спонсором и когда играть

Некуда запихнуть новые матчи. Предлагают бонус при согласии, значит, начнут с кредитов. Адепты Суперлиги не могут объяснить, зачем создавать турнир по «швейцарской системе», если ЛЧ сама на нее переходит. Не будет групп по четыре команды, гранды увидятся чаще. Воруют идею УЕФА , но останутся еврокубки? Тогда Педри нужны запасные колени.

Мадридский суд заявил, что чиновники УЕФА не имеют права дисквалифицировать организаторов Суперлиги. Но это не главный суд ЕС , прения продолжатся. Также очевидно, что у британцев свой путь. Если АПЛ запретит клубам участвовать, то в Суперлиге 2.0 не будет ПСЖ , «Баварии» и английских команд. Тогда турнир получится представительным и элитным?

А если «Рома» попадает в четвертый дивизион, ей там будет интересно и прибыльно? В чем разница с Лигой Конференций, если участники те же? А если наберут элитный дивизион по рейтингу УЕФА , то получится глупо – воспользуются результатами в турнирах, которые хотят убить. Но давайте составим элиту Суперлиги. Там будут «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Допустим, еще «Аякс», «Атлетико», «Рома», «Интер», «Вильярреал». Плюс «Порту», «Севилья», «Бенфика», «Наполи», «Зальцбург», «Аталанта» и, например, «Зенит». Так себе состав. Сомневаемся, что фанаты допустят участие клубов АПЛ . Также, если каждый сезон дивизионы Суперлиги соберут по результатам национальных лиг, то в чем разница с еврокубками?

В УЕФА остался один крутой рычаг влияния

Знаете, без кого в футбол высокого уровня не сыграть? Без подготовленных арбитров. Шестьдесят клубов в четырех дивизионах это много поединков. В каждом нужен судья с лицензией ФИФА и УЕФА . Если подготовят базу для запрета сильным рефери принимать участие в Суперлиге – не будет никакого нового турнира.

Футбольные власти дают рефери образование, нанимают их, как врачей в больницу. Нет лицензии – не работаешь. Перес и Лапорта могут купить пенсионеров, как делают в чемпионатах Ближнего Востока. Но уровень подготовки рефери с возрастом падает. А юные не согласятся, мечтают о финалах Евро, ЛЧ и ЧМ .

По-прежнему не названы спонсоры. А вдруг там очень плохие люди? По-прежнему неясно, как «Реал», разваленный нагрузками, должен будет выжить в ЛЧ , Ла Лиге и Суперлиге? Создатели нового кубка говорят о реальных проблемах футбола в Европе, но забывают напомнить, кто их создал? Разве не гранды?

Не Перес заплатил за Азара 115 млн евро? Не Аньелли выдал Роналду 30 млн евро зарплаты? Не «Барселона» переплатила за Коутиньо и Гризманна, понятия не имея, что с ними делать на поле? Видим пока лишь манипуляции. Переговорили с 50 клубами, а представляют так, словно те согласились участвовать.

Важно не развалить любимую Лигу чемпионов

Вам понравится чемпионат из 15 клубов, где один вечно догоняет по количеству матчей, играют по разу каждый с каждым? И этот турнир может убить классическую Лигу чемпионов. Ведь ситуация напоминает продажу бренда «Золотой мяч» Блаттеру. Приз вернулся к французам, но потерял статус.

Три гранда хотят делить все деньги. Но кто рассудит при конфликтах? Если Перес, то ему не все доверяют. Если Аньелли, то та же история. И Лапорта не ангел. УЕФА – бюрократическая машина, ужасная и огромная. Но уже зарабатывают, а не обещают. Нужны реформы, а не глупости.

Посмотрим, что скажут фанаты «Реала» и «Барселоны», если суд позволит наказать эти клубы дисквалификациями. Британские власти легко могут запретить играть Суперлигу на своей земле, а элитный турнир без клубов АПЛ выглядит глупо. Шейхи из ПСЖ дружат с президентом УЕФА , откажутся.

Да и Инфантино выдумал новый формат клубного чемпионата мира. Там будет 32 участника, старт через два года. Невозможно уместить столько матчей, особенно с учетом, что сложных игр Лиги чемпионов станет больше. Организаторы Суперлиги пока на каждом шагу недоговаривают и юлят.

Ничего у них по плану не идёт, кроме явного шантажа Чеферина. Главное, чтобы не предал Инфантино. В связке с ФИФА можно убить ЛЧ . Но невозможно набрать 60 грандов, не говоря о восьми десятках. Например, в четвертом дивизионе Суперлиги лучшими могут стать «Галатасарай» и «Гент».

Вот это турнир, деньги польются рекой. Чеферин в этом случае прав, Перес просто хочет стать самым главным.