Раскрыты детали формата Суперлиги. Знаем, как уничтожить этот турнир

Шантаж УЕФА со стороны грандов продолжается.
Создатели уговаривают шесть десятков клубов
«Барселоне», «Реалу» и «Ювентусу» нужны деньги. Если Чеферин их предоставит, то не будет Суперлиги. В основе жадность, завязанная на долгах. Лапорта, Перес и Аньелли боятся представлять турнир лично, наняли немецкого рекламщика. Сегодня вышла новая серия фарса. Якобы переговорили с пятью десятками известных европейских клубов.
Не исключено, что закупили ботов, которые в социальных сетях пишут гадости о клубах АПЛ, а вот «Реал», «Барселона» и «Ювентус» у них бедные овечки в стае злых волков. От стартовой идеи – мини-чемпионат из 12 клубов, где никто не вылетает, отказались. Но теперь обсуждаемый формат глупее. Шестьдесят клубов, четыре дивизиона по 15 команд. Никто не гарантирует себе участие в будущем году.
Смешно, что говорят о контроле расходов, словно их сейчас запрещают ограничивать. Или словно какой-то немец авторитет для Боэли и шейхов. Уговорят больше клубов — сделают пять дивизионов, целых 75 участников. Предлагают по четырнадцать международных матчей, каждый с каждым по разу. Уже глупо. А если добавят плей-офф, то к весне футболисты будут напоминать загнанных лошадей.
Не знают, кто станет спонсором и когда играть
Некуда запихнуть новые матчи. Предлагают бонус при согласии, значит, начнут с кредитов. Адепты Суперлиги не могут объяснить, зачем создавать турнир по «швейцарской системе», если ЛЧ сама на нее переходит. Не будет групп по четыре команды, гранды увидятся чаще. Воруют идею УЕФА, но останутся еврокубки? Тогда Педри нужны запасные колени.
Мадридский суд заявил, что чиновники УЕФА не имеют права дисквалифицировать организаторов Суперлиги. Но это не главный суд ЕС, прения продолжатся. Также очевидно, что у британцев свой путь. Если АПЛ запретит клубам участвовать, то в Суперлиге 2.0 не будет ПСЖ, «Баварии» и английских команд. Тогда турнир получится представительным и элитным?
А если «Рома» попадает в четвертый дивизион, ей там будет интересно и прибыльно? В чем разница с Лигой Конференций, если участники те же? А если наберут элитный дивизион по рейтингу УЕФА, то получится глупо – воспользуются результатами в турнирах, которые хотят убить. Но давайте составим элиту Суперлиги. Там будут «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
Допустим, еще «Аякс», «Атлетико», «Рома», «Интер», «Вильярреал». Плюс «Порту», «Севилья», «Бенфика», «Наполи», «Зальцбург», «Аталанта» и, например, «Зенит». Так себе состав. Сомневаемся, что фанаты допустят участие клубов АПЛ. Также, если каждый сезон дивизионы Суперлиги соберут по результатам национальных лиг, то в чем разница с еврокубками?
В УЕФА остался один крутой рычаг влияния
Знаете, без кого в футбол высокого уровня не сыграть? Без подготовленных арбитров. Шестьдесят клубов в четырех дивизионах это много поединков. В каждом нужен судья с лицензией ФИФА и УЕФА. Если подготовят базу для запрета сильным рефери принимать участие в Суперлиге – не будет никакого нового турнира.
Футбольные власти дают рефери образование, нанимают их, как врачей в больницу. Нет лицензии – не работаешь. Перес и Лапорта могут купить пенсионеров, как делают в чемпионатах Ближнего Востока. Но уровень подготовки рефери с возрастом падает. А юные не согласятся, мечтают о финалах Евро, ЛЧ и ЧМ.
По-прежнему не названы спонсоры. А вдруг там очень плохие люди? По-прежнему неясно, как «Реал», разваленный нагрузками, должен будет выжить в ЛЧ, Ла Лиге и Суперлиге? Создатели нового кубка говорят о реальных проблемах футбола в Европе, но забывают напомнить, кто их создал? Разве не гранды?
Не Перес заплатил за Азара 115 млн евро? Не Аньелли выдал Роналду 30 млн евро зарплаты? Не «Барселона» переплатила за Коутиньо и Гризманна, понятия не имея, что с ними делать на поле? Видим пока лишь манипуляции. Переговорили с 50 клубами, а представляют так, словно те согласились участвовать.
Важно не развалить любимую Лигу чемпионов
Вам понравится чемпионат из 15 клубов, где один вечно догоняет по количеству матчей, играют по разу каждый с каждым? И этот турнир может убить классическую Лигу чемпионов. Ведь ситуация напоминает продажу бренда «Золотой мяч» Блаттеру. Приз вернулся к французам, но потерял статус.
Три гранда хотят делить все деньги. Но кто рассудит при конфликтах? Если Перес, то ему не все доверяют. Если Аньелли, то та же история. И Лапорта не ангел. УЕФА – бюрократическая машина, ужасная и огромная. Но уже зарабатывают, а не обещают. Нужны реформы, а не глупости.
Посмотрим, что скажут фанаты «Реала» и «Барселоны», если суд позволит наказать эти клубы дисквалификациями. Британские власти легко могут запретить играть Суперлигу на своей земле, а элитный турнир без клубов АПЛ выглядит глупо. Шейхи из ПСЖ дружат с президентом УЕФА, откажутся.
Да и Инфантино выдумал новый формат клубного чемпионата мира. Там будет 32 участника, старт через два года. Невозможно уместить столько матчей, особенно с учетом, что сложных игр Лиги чемпионов станет больше. Организаторы Суперлиги пока на каждом шагу недоговаривают и юлят.
Ничего у них по плану не идёт, кроме явного шантажа Чеферина. Главное, чтобы не предал Инфантино. В связке с ФИФА можно убить ЛЧ. Но невозможно набрать 60 грандов, не говоря о восьми десятках. Например, в четвертом дивизионе Суперлиги лучшими могут стать «Галатасарай» и «Гент».
Вот это турнир, деньги польются рекой. Чеферин в этом случае прав, Перес просто хочет стать самым главным.