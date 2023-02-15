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Мбаппе: «Кто фаворит в ответной игре с „Баварией“? Париж, как и всегда!»

вчера, 09:59
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен08.03.2023 в 23:00 Не начался

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1) высказался об ответной встрече.

Кто фаворит во втором матче? Париж, как и всегда!

Мбаппе появился на поле в первой игре на 57-й минуте.

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 12:38
Увы, столь залихватское заявление выглядит смешно и не добавляет ни Мбаппе лично, ни всему ПСЖ веса в мировом футболе. Розовые очки до сих пор не сняли. Они и в первом то матче не были фаворитами, судя по букмекерам, а уж после поражения на своем стадионе в игре с Баварией, которая на своем поле в принципе проигрывает где-то раз или два в год, и подавно.
Но! Помните главное, как бы Париж не сыграл в матче с Баварией, Месси все равно получит ЗМ, и лучшего игрока ЛЧ. Там уже все прописано давно, он ведь победил на ЧМ!!!!
112910415
112910415
вчера в 12:36
у этого спортсмена неплохое чувство юмора !
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:38
Опять он ошибся, фаворит всегда ПСЖ, а выигрывают все остальные
Elliada
Elliada
вчера в 11:24
Проблема ПСЖ это полузащита. Некому мяч доставить до тройки нападающих. Поэтому Месси приходится опускаться в середину поля. Но руководство ПСЖ думает, как бы заманить Кейна, Рэшфорда, Салаха. Сейчас в полузащите у ПСЖ играет 16-летний пацан. Нужно купить пару полузащитников и лед тронется.
barcamilan
barcamilan
вчера в 11:18
после ответной игры поедешь домой смотреть лч по телеку
Василий Дугин
Василий Дугин
вчера в 11:12
Гном вырвет волос из бороды и скажет: Трах-тиби-дох! И всё! Победа обеспечена! А-ха-ха....
ДСА
ДСА
вчера в 11:02
Сейчас можно только пузыри пускать за пределами поля, на поле то ничего не получилось.
ОПС
ОПС
вчера в 10:29
А вот это вряд ли. Ответный матч покажет.
adekvat
adekvat
вчера в 10:26
ПСЖ фаворит во Франции, а в лиге чемпионов сборище зазнавшихся звезд, не значит фаворит.
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:20
Фаворит это одно, победа другое
cska1948
cska1948
вчера в 10:16
Если ПСЖ не смог быть фаворитом на своём поле, то вряд ли ему удаста это на поле Баварии.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 10:13
Не, нет у них команды. Тем более, Бавария после победы в гостях не отдаст такое преимущество.
протон
протон
вчера в 10:02
Однозначно фаворит будет ПСЖ
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