Мбаппе: «Кто фаворит в ответной игре с „Баварией“? Париж, как и всегда!»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1) высказался об ответной встрече.
Кто фаворит во втором матче? Париж, как и всегда!
Мбаппе появился на поле в первой игре на 57-й минуте.
|Бавария-:-Пари Сен-Жермен
|08.03.2023 в 23:00 Не начался
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1) высказался об ответной встрече.
Кто фаворит во втором матче? Париж, как и всегда!
Мбаппе появился на поле в первой игре на 57-й минуте.
Но! Помните главное, как бы Париж не сыграл в матче с Баварией, Месси все равно получит ЗМ, и лучшего игрока ЛЧ. Там уже все прописано давно, он ведь победил на ЧМ!!!!
Но! Помните главное, как бы Париж не сыграл в матче с Баварией, Месси все равно получит ЗМ, и лучшего игрока ЛЧ. Там уже все прописано давно, он ведь победил на ЧМ!!!!