Мбаппе: «Кто фаворит в ответной игре с „Баварией“? Париж, как и всегда!»

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вчера, 09:59

Нападающий ПСЖ после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1) высказался об ответной встрече.

Кто фаворит во втором матче? Париж, как и всегда!

Мбаппе появился на поле в первой игре на 57-й минуте.