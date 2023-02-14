Саа назвал лучшего игрока Премьер-Лиги

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» высоко отозвался о нападающем «дьяволов» .

Для меня тут двух мнений быть не может, Рэшфорд – лучший футболист Премьер-Лиги на данный момент. Многие выступали достойно, забивали много голов, как Эрлинг Холанд, но, если говорить о мастерстве и общем наборе качеств, против Рэшфорда с декабря невозможно играть в защите.