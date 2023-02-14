Саа назвал лучшего игрока Премьер-Лиги

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высоко отозвался о нападающем «дьяволов» Маркусе Рэшфорде.
Для меня тут двух мнений быть не может, Рэшфорд – лучший футболист Премьер-Лиги на данный момент. Многие выступали достойно, забивали много голов, как Эрлинг Холанд, но, если говорить о мастерстве и общем наборе качеств, против Рэшфорда с декабря невозможно играть в защите.
Он верит в свои силы и играет великолепно. И при этом Вут Вегхорст ему не особо помогает. Любому защитнику непросто играть против соперника, настолько верящего в свои силы. Маркус невероятно умен и не позволяет себя задавить. Сейчас в АПЛ нет игрока более качественного.