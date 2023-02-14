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Саа назвал лучшего игрока Премьер-Лиги

вчера, 23:52

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высоко отозвался о нападающем «дьяволов» Маркусе Рэшфорде.

Для меня тут двух мнений быть не может, Рэшфорд – лучший футболист Премьер-Лиги на данный момент. Многие выступали достойно, забивали много голов, как Эрлинг Холанд, но, если говорить о мастерстве и общем наборе качеств, против Рэшфорда с декабря невозможно играть в защите.

Он верит в свои силы и играет великолепно. И при этом Вут Вегхорст ему не особо помогает. Любому защитнику непросто играть против соперника, настолько верящего в свои силы. Маркус невероятно умен и не позволяет себя задавить. Сейчас в АПЛ нет игрока более качественного.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:32
Как по мне сейчас Сака с Арсенала лучший !
ДСА
ДСА
сегодня в 06:45
И непонятно, не с того ни с сего вдруг просто начал хвалить игрока
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:31
Неужели Рэшфорд наконец-то перешёл из категории вечно подающих надежды???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:27
Согласен с ним, Рошфорд и правда хорош, участвует почти во всех забитых голах!
Гость
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