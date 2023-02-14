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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Пике назвал лучшего нападающего мира

вчера, 17:11

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике выбрал лучшего нападающего мира.

Среди нападающих я выберу Месси. На данный момент он лучший в мире, и я считаю, что он лучший среди тех, кто когда-либо выиграл чемпионат мира. Он мечтал об этом. Месси выиграл мировое первенство. Вопрос заключается в том, является ли Лео лучшим футболистом в истории.

Действительно, борьба между Месси и Роналду в последнее десятилетие была довольно впечатляющей, поскольку они оба выступали великолепно. В последние годы я бы наверняка выбрал Месси. И он показал, что даже в 35 лет он способен конкурировать. Он лучший футболист планеты, и он проявил себя на чемпионате мира.

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Все комментарии
А. Ермолов
А. Ермолов
вчера в 19:31, ред.
Месся саматропинщик допинговый и сравниватьь его с чистыми спортсмееами нет смысла, если человек оправдывает обманщика и нечестную игру то он сам склонен к жульничеству и обману
Мозай
Мозай
вчера в 19:31
О небо! Вот это неожиданность!!!
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:24
Я назвал имена. Посмотри в Википедии и посчитай их трофеи. Сразу же убедишься. Неужели так задевает, что Роналду нет в топ 10? С каждым годом он всё дальше будет отдаляться от топ 10. Он фактически завершил карьеру.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:18
(Алвес, Месси, Гиггз, Максвелл, Иньеста, Хави, Пике, Бензема, Бускетс, Нойер, Мюллер и так далее. Может, кого-то забыл. В интернете искать не буду)
-------------------------
Почему я должен Вам верить?
Ну, где Вы почерпали эту информацию? Нужны факты, реальные источники.
Возможно, Вы искали источники, но поиски не увенчались успехом).
Кстати, у Рона 32 трофея. Я на полном серьезе.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:03
Другого ответа от него и не ожидалось
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:58
Алвес, Месси, Гиггз, Максвелл, Иньеста, Хави, Пике, Бензема, Бускетс, Нойер, Мюллер и так далее. Может, кого-то забыл. В интернете искать не буду

У Роналду 31 трофей. Суперкубок Португалии ему приписали. Его не было даже в заявке. Как ты сказал, Суперкубок УЕФА 2017 ему не засчитали, так как его не было в заявке
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:48
В том то и дело, что в топе 10). Если вы не предоставили факты, что его нет в топе 10, логично, что он там есть? ))) Докажите мне, что Рона нет в топе 10. и вопрос закрыт.
Не я ведь поднимал эту тему.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:45
Какая разница? Главное он не в топ 10, а потом уже не важно.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:22, ред.
Так, ладно, по новой статистике, на каком месте Рон? Огласите список.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:18
Это старая информация, ей несколько лет. Цифры сейчас несколько другие + в этом списке нет Ибрагимовича, у которого 32 трофея + 2 аннулированных, Томаса Мюллера с 32 трофеями + в этом году явно улучшит, Нойера с 32 трофеями, Серхио Бускетса с 33 трофеями, Бензема с 34 трофеями и так далее. Всех долго перечислять.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:06
Чуток помогу Вам.
1. Дани Алвес Количество трофеев: 46
2. Андрес Иньеста Количество трофеев: 39
3. Лионель Месси Количество трофеев: 38
4. Максвелл Количество трофеев: 37
5. Жерар Пике Количество трофеев: 36
6. Райан Гиггз Количество трофеев: 34
7. Хави Эрнандес Количество трофеев: 33
8. Криштиану Роналду Количество трофеев: 32
10. Витор Байя Количество трофеев: 31
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:02
А Вы поюзайте просторы интернета
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:01
Вы мне ответите? Так Рон, есть в топе 10?
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:00
Доказательства есть, что он на 8-м месте? Мало или нет - не важно, но у других больше
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:59
Последний трофей, который он выиграл был 2 года назад, Кубок Италии. В СА выиграет 3-4 трофея за 2 года. И закончит карьеру
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:58
У Роналду 32 трофея. Вы считаете даже если 32 этого мало? На счет топ 10 меня удивило ваше мнение, по топ 10 Рон на 8 месте. Месси на 3
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:54
Он все ещё охотится за трофеями и явно не собирается останавливаться.
Футбольный гений Рон.- здесь нечего добавить. В таком возрасте быть таким стабильным - это нечто!
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:51
Википедия насчитала у него 32 трофея. Не веришь - проверь. А за что ему засчитали Суперкубок Португалии? Его не было даже в заявке
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:50
Не засчитывать ему Суперкубок Англии 2008 и Суперкубок УЕФА 2016 это нормально по вашему?
Elliada
Elliada
вчера в 17:48
Есть великие бомбардиры, есть великие ассистенты. И есть Месси, который забил 800 голов и отдал 400 голевых передач. Он единственный и неповторимый.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:46
У Роналду 32 трофея. Он не входит даже в топ 10 среди самых титулованных футболистов. Даже не входит в топ 10 среди действующих игроков.
протон
протон
вчера в 17:31
Роналду - пахарь, в эпоху Месси только он выхватил столько наград
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:24
он не нападающий... ну как можно, играя в футбол не знать элементарных вещей
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:18
Я с ним не согласен,Месси не лучший,но один из лучших!
Futurista
Futurista
вчера в 17:17
ПИКЕйный жилет: Дааа...Месси это голова...ему бы я палец в рот не положил...
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