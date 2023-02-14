Пике назвал лучшего нападающего мира

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике выбрал лучшего нападающего мира.
Среди нападающих я выберу Месси. На данный момент он лучший в мире, и я считаю, что он лучший среди тех, кто когда-либо выиграл чемпионат мира. Он мечтал об этом. Месси выиграл мировое первенство. Вопрос заключается в том, является ли Лео лучшим футболистом в истории.
Действительно, борьба между Месси и Роналду в последнее десятилетие была довольно впечатляющей, поскольку они оба выступали великолепно. В последние годы я бы наверняка выбрал Месси. И он показал, что даже в 35 лет он способен конкурировать. Он лучший футболист планеты, и он проявил себя на чемпионате мира.
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Почему я должен Вам верить?
Ну, где Вы почерпали эту информацию? Нужны факты, реальные источники.
Возможно, Вы искали источники, но поиски не увенчались успехом).
Кстати, у Рона 32 трофея. Я на полном серьезе.
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Почему я должен Вам верить?
Ну, где Вы почерпали эту информацию? Нужны факты, реальные источники.
Возможно, Вы искали источники, но поиски не увенчались успехом).
Кстати, у Рона 32 трофея. Я на полном серьезе.
У Роналду 31 трофей. Суперкубок Португалии ему приписали. Его не было даже в заявке. Как ты сказал, Суперкубок УЕФА 2017 ему не засчитали, так как его не было в заявке
У Роналду 31 трофей. Суперкубок Португалии ему приписали. Его не было даже в заявке. Как ты сказал, Суперкубок УЕФА 2017 ему не засчитали, так как его не было в заявке
Не я ведь поднимал эту тему.
Не я ведь поднимал эту тему.
1. Дани Алвес Количество трофеев: 46
2. Андрес Иньеста Количество трофеев: 39
3. Лионель Месси Количество трофеев: 38
4. Максвелл Количество трофеев: 37
5. Жерар Пике Количество трофеев: 36
6. Райан Гиггз Количество трофеев: 34
7. Хави Эрнандес Количество трофеев: 33
8. Криштиану Роналду Количество трофеев: 32
10. Витор Байя Количество трофеев: 31
1. Дани Алвес Количество трофеев: 46
2. Андрес Иньеста Количество трофеев: 39
3. Лионель Месси Количество трофеев: 38
4. Максвелл Количество трофеев: 37
5. Жерар Пике Количество трофеев: 36
6. Райан Гиггз Количество трофеев: 34
7. Хави Эрнандес Количество трофеев: 33
8. Криштиану Роналду Количество трофеев: 32
10. Витор Байя Количество трофеев: 31
Футбольный гений Рон.- здесь нечего добавить. В таком возрасте быть таким стабильным - это нечто!
Футбольный гений Рон.- здесь нечего добавить. В таком возрасте быть таким стабильным - это нечто!