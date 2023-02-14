Пике назвал лучшего нападающего мира

Экс-защитник «Барселоны» выбрал лучшего нападающего мира.

Среди нападающих я выберу Месси. На данный момент он лучший в мире, и я считаю, что он лучший среди тех, кто когда-либо выиграл чемпионат мира. Он мечтал об этом. Месси выиграл мировое первенство. Вопрос заключается в том, является ли Лео лучшим футболистом в истории.

Действительно, борьба между Месси и Роналду в последнее десятилетие была довольно впечатляющей, поскольку они оба выступали великолепно. В последние годы я бы наверняка выбрал Месси. И он показал, что даже в 35 лет он способен конкурировать. Он лучший футболист планеты, и он проявил себя на чемпионате мира.