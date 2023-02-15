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Агент Кварацхелии отреагировал на слухи об интересе «Реала»

вчера, 19:26

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Реала».

Есть большой интерес со стороны других клубов, но Квара не думает об этом. Он сосредоточен только на победе в Серии А и матчах «Наполи» в Лиге чемпионов. Квара любит Неаполь. Он сказал мне, что в Италии не будет играть ни за какой другой клуб, кроме «Наполи».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:34
Браво...
Всего ничего в топ-5 а уже в 10-ке претендентов на Золотой мяч...
Его старт в европах - бомба...
Мало иметь талант...нужно ещё иметь характер и способность к адаптации чтоб в столь юном возрасте сходу заявить о себе...
У Хвичи Кварацхелии получилось...
Порадуемся за него...
И пожелаем удачи и большой карьеры !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:22
Тишше, тишше, пусть идёт постепенно вверх
ДСА
ДСА
вчера в 20:10
Чем больше слухов, тем больше гонорар агента будет.
протон
протон
вчера в 19:33, ред.
Связка с Осимхеном у них шикарная, если так продолжат дальше, меньше чем за 100+ даже не будут рассматриваться предложения, тем более Де Лаурентис умеет продавать:)
помню смотрел его интервью нобелю - и мамука на полном серьезе говорил что хвича способен заиграть в реале или барсе! ну я тогда просто поржал и забыл! а оказалось что очень сильно ошибался!
Гость
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