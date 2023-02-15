Агент Кварацхелии отреагировал на слухи об интересе «Реала»

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Реала».
Есть большой интерес со стороны других клубов, но Квара не думает об этом. Он сосредоточен только на победе в Серии А и матчах «Наполи» в Лиге чемпионов. Квара любит Неаполь. Он сказал мне, что в Италии не будет играть ни за какой другой клуб, кроме «Наполи».
Всего ничего в топ-5 а уже в 10-ке претендентов на Золотой мяч...
Его старт в европах - бомба...
Мало иметь талант...нужно ещё иметь характер и способность к адаптации чтоб в столь юном возрасте сходу заявить о себе...
У Хвичи Кварацхелии получилось...
Порадуемся за него...
И пожелаем удачи и большой карьеры !!!
Всего ничего в топ-5 а уже в 10-ке претендентов на Золотой мяч...
Его старт в европах - бомба...
Мало иметь талант...нужно ещё иметь характер и способность к адаптации чтоб в столь юном возрасте сходу заявить о себе...
У Хвичи Кварацхелии получилось...
Порадуемся за него...
И пожелаем удачи и большой карьеры !!!
помню смотрел его интервью нобелю - и мамука на полном серьезе говорил что хвича способен заиграть в реале или барсе! ну я тогда просто поржал и забыл! а оказалось что очень сильно ошибался!
помню смотрел его интервью нобелю - и мамука на полном серьезе говорил что хвича способен заиграть в реале или барсе! ну я тогда просто поржал и забыл! а оказалось что очень сильно ошибался!