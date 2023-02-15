Агент Кварацхелии отреагировал на слухи об интересе «Реала»

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» , прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Реала».

Есть большой интерес со стороны других клубов, но Квара не думает об этом. Он сосредоточен только на победе в Серии А и матчах «Наполи» в Лиге чемпионов. Квара любит Неаполь. Он сказал мне, что в Италии не будет играть ни за какой другой клуб, кроме «Наполи».