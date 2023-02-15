«Бавария» рассматривает Рэшфорда в качестве замены Левандовскому

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вчера, 16:21

«Бавария» намерена подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» .

По информации Sport Bild, мюнхенцы следят за игроком после его выступления на ЧМ -2022, где он отметился 3 голами в 5 матчах за сборную Англии. Немецкий клуб ищет замену ушедшему в «Барселону» Роберту Левандовскому. Также «Бавария» заинтересована в переходе форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, контракт которого со «шпорами» истекает летом 2024 года.