«Бавария» рассматривает Рэшфорда в качестве замены Левандовскому

«Бавария» намерена подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
По информации Sport Bild, мюнхенцы следят за игроком после его выступления на ЧМ-2022, где он отметился 3 голами в 5 матчах за сборную Англии. Немецкий клуб ищет замену ушедшему в «Барселону» Роберту Левандовскому. Также «Бавария» заинтересована в переходе форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, контракт которого со «шпорами» истекает летом 2024 года.
Соглашение Рэшфорда с МЮ тоже действует до лета 2024 года.
А у МЮ спросили?
Или, "Что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги?"
А у МЮ спросили?
Или, "Что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги?"