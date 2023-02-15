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«Бавария» рассматривает Рэшфорда в качестве замены Левандовскому

вчера, 16:21

«Бавария» намерена подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

По информации Sport Bild, мюнхенцы следят за игроком после его выступления на ЧМ-2022, где он отметился 3 голами в 5 матчах за сборную Англии. Немецкий клуб ищет замену ушедшему в «Барселону» Роберту Левандовскому. Также «Бавария» заинтересована в переходе форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, контракт которого со «шпорами» истекает летом 2024 года.

Соглашение Рэшфорда с МЮ тоже действует до лета 2024 года.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 18:44, ред.
У Баварии есть свой Рэшфорд, в лице Лероя Сане, поистине бесполезное приобретения – организатор контратак в свои ворота. Лучше уж Кейна, он хорош для игрового стиля Баварии и чем-то даже похож на Левандовского…
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 17:41
Смешно их сравнивать. Лёва на голову выше Маркуса
sova147
sova147 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 17:27
Соглашение действует до 24 года
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:14
Скорее всего это просто слухи. Он по сути Баварии не замена Левандовски, так как Рэшворд только первый сезон, за всю свою карьеру, играет так стабильно. А что будет дальше?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:44
Смелое желание.
А у МЮ спросили?
Или, "Что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги?"
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:32
Баварии не помешает хороший нападающий.
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