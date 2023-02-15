«Торино» пора выкупить Миранчука за 12 млн евро. Алексей – ключевой футболист команды

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сегодня, 18:17

Проводит свой лучший сезон в Серии А.

Попал к подходящему тренеру

У хорватов интересное поколение молодых тренеров. Ушел из жизни патриарх Блажевич, но давно выросла смена. Не только в сборной, где Далич удивил новой медалью на чемпионате мира, но и на клубном уровне в элитных лигах. «Марсель» Игора Тудора – один из самых интересных проектов вообще, о нем при случае обязательно расскажем отдельно. Йованович в «Шахтёре». У Билича не клеится в «Уотфорде», но Чемпионшип – сложный турнир, Слуцкий подтвердит.

А вот Миранчук не станет спорить, что хорватский наставник «Торино» Юрич понимает его лучше, чем Гасперини. Иван не забирался на такую высоту, как Нико Ковач, работавший с «Баварией» и с Головиным в «Монако», но наставник Влашича и Миранчука держит «Торино» сразу за большой шестеркой, которую разжаловали из большой семерки после наказания для «Ювентуса». Фанаты «гранатовых» ждут новых побед своей команды и удачных действий Миранчука.

Алексей делит первое место по голам в команде в Серии А и второе по результативным передачам. Хотя «Торино» не назвать героями сезона, показанного игроком достаточно, чтобы руководство клуба заговорило о выкупе контракта. Тренер и директор «Торино» на сборах неслучайно подрались, споря о трансферах. После аренд Влашича с Миранчуком и потери Лукича «гранатовым» нужны сильные подписания.

Важно сбежать из «Аталанты»

У Гасперини есть несколько фаз при работе с теми, кто хочет уйти. Первая – конфликтная, когда нужно поссориться и упустить правильный момент для расставания. Вторая – фаза грамотных расставаний. Ромеро, Кулусевски, Кессье, Бастони, Госенс и Конти ушли за большие деньги и в правильный для них момент. Понятно, что не всем суждено заиграть, но многие добились успехов на новом месте.

«Аталанта» не «Бенфика», чтобы зарабатывать сотни миллионов евро на трансферах. Но и упускать выгоду не могут, не в том положении. Миранчук разменял место на скамейке в команде, которая борется за место в ЛЧ , на игру в основе середняка. А если бы остался в «Локомотиве», то мог воевать за выживание весной и надеяться, что «Зенит» пригласит посидеть на лавке рядом с Бакаевым.

Миранчук прав, что выбрал «Торино». Теперь Гасперини нужен следующий шаг, важно отпустить Алексея. Будет обидно, если успешную игру в аренде тренер назовет причиной сохранить хавбека, но снова отправит игрока на скамейку. Тот же Малиновский пересидел в Бергамо, упустил шанс оказаться в «Интере» и принести «Аталанте» больше денег. У Алексея проблема похожая – стоимость.

Миранчук дороже Кварацхелии

«Наполи» заплатил за молодого грузина 10 млн евро, а «Аталанта» просит у «Торино» 12 млн евро за Миранчука. Речь о двух бывших игроках «Локомотива». Изначально крайние форварды, хотя Алексей теперь скорее атакующий хавбек и инсайд. Но есть разница в возрасте и опыте на момент приезда в Италию. Если «Торино» хочет сохранить россиянина, то заплатит больше, чем «Наполи» за Хвичу.

Это теперь грузин в десятке претендентов на «Золотой мяч», его зовут в великий клуб. А Миранчуку нужно постараться, чтобы у него появилась такая репутация, как у Головина во Франции. Тогда Юрич, который может потерять соотечественника Влашича, не факт, что Никола не планирует задерживаться в «Торино», переключится на Алексея. Вот только есть один опасный пункт в контракте.

Соглашение с Миранчуком можно продлить до 2026-го. У людей из «Аталанты» нет репутации мягких переговорщиков. В «Торино» осторожно отреагировали на информацию о потенциальной сделке. Но это игра, ведь слух прошел через газету, которая связана с владельцами «гранатовых». Миранчук – новый лидер команды, которая потеряла важного серба Лукича, ушедшего зимой в «Фулхэм».

Стоит искать за пределами Турина

Возможно, лучше выбрать не «Торино» и не «Аталанту»? У «гранатовых» скромная игра в атаке, команда среди худших по голам в чемпионате. У Миранчука, который создал 6 из 22 мячей в Серии А, могут быть иные приглашения. Осталось договориться по деньгам и дождаться, чтобы Алексей провел полноценный сезон без травм. Хавбек долго привыкал к нагрузкам Гасперини.

Люди, работавшие с опытным итальянцем, не раз подмечали, что порой жесткий наставник перегибает. Отсюда лишние мелкие травмы. В Турине Миранчуку точно комфортно, что видно по его игре. Был победный год «Фиорентине», спасительный ассист против «Эмполи». Команда Юрича так себе, но Алексей нередко выделялся. Жаль, что Москве его продали с аукциона.

Бывший менеджер «Локомотива» смотрел лишь на сумму предложения, а не думал, как бы отправить Миранчука в команду уровня «Милана», где на тот момент был шанс поиграть в группе поддержки центрального форварда. Но таковы реалии трансферов РПЛ . Влашич тоже не думал, что отправят в «Вест Хэм» и позже в «Торино». Миранчука же хвалим за смелость и терпение.

Идет по стопам знаменитых легионеров из России, а до этого натерпелся в Бергамо во время пандемии. Миранчук заслужил место в основе приличной команды. Но вряд ли у агента игрока хватит класса на трансфер не в «Торино». А вот из «Аталанты» точно пора бежать. В Бергамо Алексей снова станет футболистом ротации, а в его возрасте нужно играть в основе.