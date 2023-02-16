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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиБразилия. Серия А 2023

Нападающий из чемпионата Бразилии заинтересовал «Арсенал» и «Барселону»

вчера, 15:12

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке может продолжить карьеру в Европе.

«Арсенал» изучает возможности подписать 17-летнего игрока. Главный тренер лондонцев Микель Артета поддерживает идею касательно приобретения прав на футболиста. Бразильцем также интересуется «Барселона».

Стоимость прав на Роке оценивается в 40 миллионов евро — такую минимальную цену установил «Атлетико Паранаэнсе». Сумма отступных в контракте Витора составляет 100 миллионов евро. Соглашение нападающего с «Атлетико Паранаэнсе» рассчитано до 2027 года. В 36 матчах текущего клубного сезона Роке забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:35
При Венгере Арсенал был заполнен французскими игроками, сейчас Эду рассматривает бразильцев....а Артета испаноговорящих)
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:28
Ничего нового...
Бразилия кузница талантов.
cgezwu326pgy
cgezwu326pgy
вчера в 15:27
В Барсе поинтересней перспективы
Гость
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