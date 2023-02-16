Нападающий из чемпионата Бразилии заинтересовал «Арсенал» и «Барселону»

1676549538

вчера, 15:12

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» может продолжить карьеру в Европе.

«Арсенал» изучает возможности подписать 17-летнего игрока. Главный тренер лондонцев Микель Артета поддерживает идею касательно приобретения прав на футболиста. Бразильцем также интересуется «Барселона».

Стоимость прав на Роке оценивается в 40 миллионов евро — такую минимальную цену установил «Атлетико Паранаэнсе». Сумма отступных в контракте Витора составляет 100 миллионов евро. Соглашение нападающего с «Атлетико Паранаэнсе» рассчитано до 2027 года. В 36 матчах текущего клубного сезона Роке забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.