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Агент бразильцев «Зенита» отреагировал на новость о получении паспорта РФ

сегодня, 20:36

Агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия отреагировал на информацию об одобрении получения бразильцами российского паспорта.

Малкому и Клаудиньо одобрили получение российского паспорта? Мне об этом ничего не известно.

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Малкому и Клаудиньо одобрили получение российского гражданства
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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:23
Ни бэ,ни мэ,ни кукарэ...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:22
Какой же он "на хрен" агент если не в курсе дел своих клиентов.
Boricku
Boricku
сегодня в 20:55
Теперь карповские и Казахстан и Киргизстан под 5:0
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:38
"Брехня.....)))"

Небось жаба по ночам стала в гости захаживать?))
Гость
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