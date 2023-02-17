Агент бразильцев «Зенита» отреагировал на новость о получении паспорта РФ

Агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия отреагировал на информацию об одобрении получения бразильцами российского паспорта.
Малкому и Клаудиньо одобрили получение российского паспорта? Мне об этом ничего не известно.
Агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия отреагировал на информацию об одобрении получения бразильцами российского паспорта.
Малкому и Клаудиньо одобрили получение российского паспорта? Мне об этом ничего не известно.
Небось жаба по ночам стала в гости захаживать?))
Небось жаба по ночам стала в гости захаживать?))