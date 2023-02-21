«Зенит» в марте сыграет с одним из самых титулованных клубов Турции

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сегодня, 12:47

Генеральный директор «Зенита» заявил о проведении благотворительного товарищеского матча с «Фенербахче» 23 марта. Все средства от предстоящей встречи будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

О намерении петербуржцев сыграть с турецким топ-клубом сообщалось ранее.