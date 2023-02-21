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«Зенит» в марте сыграет с одним из самых титулованных клубов Турции

сегодня, 12:47

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил о проведении благотворительного товарищеского матча с «Фенербахче» 23 марта. Все средства от предстоящей встречи будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

О намерении петербуржцев сыграть с турецким топ-клубом сообщалось ранее.

Мы согласовали с президентом клуба и главным тренером проведение матча с «Фенербахче» 23 марта в Стамбуле. Со спортивной точки зрения «Фенербахче» — это участник плей-офф Лиги Европы, очень сильный клуб. Здесь есть и аспект, связанный с трагическими событиями в Турции — разрушительным землетрясением. Все средства пойдут на поддержку пострадавшим от землетрясения.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 17:30
Очень правильное и своевременное решение. В плюсе обе стороны. Сейчас любой матч с сильным соперником-на вес золота.
Хорошая возможность сыграть с Фенербахче - тем более деньги от этой игры пойдут
на благое дело. Интересна реакция УЕФА и ФИФА на эту инициативу. Или просто сделают вид, что не заметили? Или подождут, что им их барин скажет?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:06
Надоть и в спарринг партнёры выбирать из первой турецкой пятерки, а не последней в песках....
Колобокforever
Колобокforever
сегодня в 15:29
Не мытьем так катаньем ....
Зенит как обычно победит за деньги .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:55
Таких матчей нужно больше, и сами потренеруются и людям помогут!
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