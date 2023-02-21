«Зенит» в марте сыграет с одним из самых титулованных клубов Турции

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил о проведении благотворительного товарищеского матча с «Фенербахче» 23 марта. Все средства от предстоящей встречи будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
О намерении петербуржцев сыграть с турецким топ-клубом сообщалось ранее.
Мы согласовали с президентом клуба и главным тренером проведение матча с «Фенербахче» 23 марта в Стамбуле. Со спортивной точки зрения «Фенербахче» — это участник плей-офф Лиги Европы, очень сильный клуб. Здесь есть и аспект, связанный с трагическими событиями в Турции — разрушительным землетрясением. Все средства пойдут на поддержку пострадавшим от землетрясения.
Хорошая возможность сыграть с Фенербахче - тем более деньги от этой игры пойдут
на благое дело. Интересна реакция УЕФА и ФИФА на эту инициативу. Или просто сделают вид, что не заметили? Или подождут, что им их барин скажет?
Хорошая возможность сыграть с Фенербахче - тем более деньги от этой игры пойдут
на благое дело. Интересна реакция УЕФА и ФИФА на эту инициативу. Или просто сделают вид, что не заметили? Или подождут, что им их барин скажет?
Зенит как обычно победит за деньги .
Зенит как обычно победит за деньги .