Сборная России в марте сыграет с Ираном

Сборные России и Ирана сыграют в контрольном матче.
Поединок состоится в Тегеране 22 или 23 марта. Женские национальные команды также проведут встречу.
Ранее сообщалось о другом возможном сопернике российской сборной по товарищескому матчу.
Сборные России и Ирана сыграют в контрольном матче.
Поединок состоится в Тегеране 22 или 23 марта. Женские национальные команды также проведут встречу.
Ранее сообщалось о другом возможном сопернике российской сборной по товарищескому матчу.
масусенькие, но в лучшую сторону!!! Дед за ЦСКА прав!!!
масусенькие, но в лучшую сторону!!! Дед за ЦСКА прав!!!