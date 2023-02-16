Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2023

Сборная России в марте сыграет с Ираном

Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:57
А иранские футболистки личико откроют?
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 20:41
Нашли свою нишу.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:49
Хороший партнер для товарняка
АТГ
АТГ
вчера в 18:04
Это уровень
bacek15
bacek15
вчера в 17:13
Будет возможность проверить слова Бердыева, о том что иранская молодежь на порядок сильнее российских футболистов.
A.S.A
A.S.A ответ Palex (раскрыть)
вчера в 16:55
Ну думаю для Российских игроков как минимум....и Иран это уже более серьезная сборная, нежели Киргизия или Узбекистан....и состав будет более болевой
dok66
dok66
вчера в 16:40
Иран будет раздражителем для Карпина и сборной . Будет интересно посмотреть .
lotsman
lotsman
вчера в 16:12
Играть надо, с Ираном. с Азербайджаном, с Китаем..................... Со всеми, с кем есть возможность.
Palex
Palex ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:55
Кому?
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:19
Такие игры тоже нужны
shur
shur
вчера в 14:00
....контрольный ?! Перед чем?!...Хотя маленькие сподвижки,
масусенькие, но в лучшую сторону!!! Дед за ЦСКА прав!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:19
Лучше с Ираном, чем не с кем ))).
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:19
В Тегеран поедут ..., и бабьё туда же... Ну-ну..., там им паранджу и наденут.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:59
Ирану проиграем . У нас ,пока ,не сборная ,а сборище . Вот в матче с азиатами и посмотрим на наш уровень . Но ,думаю ,нам сейчас и до азиатского уровня очень далеко .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:53
Наверное надо играть...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:15
Лучше, чем вообще не играть.
Elliada
Elliada
вчера в 12:00
Зачем??
ДСА
ДСА
вчера в 11:43
Вот это точно должен получиться по настоящему товарищеский матч. Будет ничья.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 