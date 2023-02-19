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В РФС назвали резервные даты для игр Кубка России

вчера, 20:17

В службе коммуникаций РФС сообщили, что матчи 1/4 финала Кубка России в случае переноса с основной даты состоятся 7-9 марта.

Согласно регламенту Кубка России, температурные замеры производятся на поле за три, два и один час до начала матча. Если температура ниже 15 градусов мороза, команды имеют право отказаться от проведения встречи. При наличии хотя бы одного отказа игра переносится на резервную дату. Резервная дата для матчей 1/4 финала Кубка России — 7-9 марта.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:34
Для девочек с мужского праздника перенесут на женский, только и всего...
sova147
sova147 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:26
Это хорошее предложение!!!!
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:02
Поверьте..., иногда это так дорого обходится.... Не зря говорят "Добро должно быть с кулаками"!)
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Сейчас доброту в наш цивилизованный век за слабость воспринимают или за дурака. Коротко и ясно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:59
Надо все матчи кубка в Краснодар перенести! 😜
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:55, ред.
Спасибо на добром..!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:37
Обычная, стандартная, процедура.
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