В РФС назвали резервные даты для игр Кубка России

В службе коммуникаций РФС сообщили, что матчи 1/4 финала Кубка России в случае переноса с основной даты состоятся 7-9 марта.

Согласно регламенту Кубка России, температурные замеры производятся на поле за три, два и один час до начала матча. Если температура ниже 15 градусов мороза, команды имеют право отказаться от проведения встречи. При наличии хотя бы одного отказа игра переносится на резервную дату. Резервная дата для матчей 1/4 финала Кубка России — 7-9 марта.