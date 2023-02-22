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«Ливерпуль» установил антирекорд Лиги чемпионов

сегодня, 14:46

«Ливерпуль» установил антирекорд в поединке Лиги чемпионов против «Реала».

Англичане в первом матче 1/8 финала уступили «сливочным» со счетом 2:5, к 14-й минуте «красные» вели со счетом 2:0.

«Ливерпуль» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая проиграла с разницей в три мяча после того, как вела со счетом 2:0.

Помимо этого, «красные» впервые пропустили 5 мячей в домашнем еврокубковом поединке.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 16:43
С такой игрой в защите, они скоро и этот антирекорд побьют.
протон
протон
сегодня в 16:23
всё бывает в первый раз))
Tex
Tex
сегодня в 16:10
Ливерпуль такой же рыхлый как и Челси сейчас, не зря они соседствуют рядышком в таблице... Мне кажется Клоппу пора делать полноценную чистку состава
112910415
112910415
сегодня в 16:09
так бывает ...
drug01
drug01
сегодня в 16:00
Рекорды хорошо а Анти плохо!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:51
Конечно красные обделались
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 15:22
Уважаемая администрация, вчера утром проверял мой почтовый ящик, наверное вы отправили QR-код позже.

В вашем письме написано: Прикладываем qr-код для получения только 21 февраля. Если забирать планируете не 21 февраля, то напишите накануне в ответе на это письмо, скинем вам актуальный код для получения.

Забрать приз нужно до 26 февраля включительно.

Другие ящики пока не проверял, но думаю там та же история. Скиньте пожалуйста новые QR-коды, чтобы я смог забрать призы завтра - 23 февраля.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:10
Да этот матч болельщики Ливерпуля ещё долго будут вспоминать с содроганием.
Гость
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