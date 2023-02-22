«Ливерпуль» установил антирекорд Лиги чемпионов

«Ливерпуль» установил антирекорд в поединке Лиги чемпионов против «Реала».
Англичане в первом матче 1/8 финала уступили «сливочным» со счетом 2:5, к 14-й минуте «красные» вели со счетом 2:0.
«Ливерпуль» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая проиграла с разницей в три мяча после того, как вела со счетом 2:0.
Помимо этого, «красные» впервые пропустили 5 мячей в домашнем еврокубковом поединке.
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Другие ящики пока не проверял, но думаю там та же история. Скиньте пожалуйста новые QR-коды, чтобы я смог забрать призы завтра - 23 февраля.
В вашем письме написано: Прикладываем qr-код для получения только 21 февраля. Если забирать планируете не 21 февраля, то напишите накануне в ответе на это письмо, скинем вам актуальный код для получения.
Забрать приз нужно до 26 февраля включительно.
Другие ящики пока не проверял, но думаю там та же история. Скиньте пожалуйста новые QR-коды, чтобы я смог забрать призы завтра - 23 февраля.