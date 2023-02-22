«Ливерпуль» установил антирекорд Лиги чемпионов

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сегодня, 14:46

«Ливерпуль» установил антирекорд в поединке Лиги чемпионов против «Реала».

Англичане в первом матче 1/8 финала уступили «сливочным» со счетом 2:5, к 14-й минуте «красные» вели со счетом 2:0.

«Ливерпуль» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая проиграла с разницей в три мяча после того, как вела со счетом 2:0.

Помимо этого, «красные» впервые пропустили 5 мячей в домашнем еврокубковом поединке.