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В «Спартаке» сообщили, когда ожидают возвращения Умярова и Мозеса

вчера, 15:25

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о прогнозах по возвращению на поле травмированных игроков команды — полузащитников Наиля Умярова и Виктора Мозеса.

Умяров получил травму в октябре 2022 года, Мозес не играет с августа.

Рассчитываем, что Мозес вернётся в скором времени. Как сказал Гильермо Абаскаль, возможно, он будет полностью готов к матчу с «Факелом». По Умярову всё сложнее, ситуация непростая — информацию по нему мы дадим, когда сочтём нужным. В этом месяце вряд ли сыграет.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:59
Мозес нужен всегда ...но спешить не надо !
shlomo
shlomo
вчера в 15:43
Думаю, что Мозес не успеет восстановить форму... если только выпускать не на полный матч
Doping87
Doping87
вчера в 15:39
И Промеса...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:29
К матчу с ЦСКА все будут в строю.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 15:27
Здоровья, здоровья и еще раз здоровья.... торопиться не надо. Все должно быть залечено и восттановлено.
Гость
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