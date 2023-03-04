В «Спартаке» сообщили, когда ожидают возвращения Умярова и Мозеса

Руководитель пресс-службы «Спартака» сообщил о прогнозах по возвращению на поле травмированных игроков команды — полузащитников и .

Умяров получил травму в октябре 2022 года, Мозес не играет с августа.

Рассчитываем, что Мозес вернётся в скором времени. Как сказал Гильермо Абаскаль, возможно, он будет полностью готов к матчу с «Факелом». По Умярову всё сложнее, ситуация непростая — информацию по нему мы дадим, когда сочтём нужным. В этом месяце вряд ли сыграет.