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В «Шиннике» рассказали о повреждениях игроков после конфликта в Турции

вчера, 11:31

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил о том, что игроки команды не получили серьёзных повреждений после конфликта с футболистами украинского клуба «Минай».

Артем Семейкин — самый главный пострадавший. Писали, что у него сотрясение мозга, а он вчера нормально давал интервью. У него было повреждение мягких тканей лица, гематома — и всё. У остальных ещё проще повреждения.

Сообщается о том, что игроки будут расселены по разным отелям. В ярославском клубе заявили, что его футболисты не являлись инициаторами потасовки.

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Шинник
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 15:03
А вот насчёт разных отелей уже интересно. Какую команду переселят?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:29
Надо бы устроить боксерский матч....
adekvat
adekvat
вчера в 12:10
Интересно узнать о травмах с той стороны, кто победил в маленьком сражении.
Loko57
Loko57
вчера в 12:05
Какая-то отмороженная нация, сомнительно что остались у них адекватные люди!
lotsman
lotsman
вчера в 11:47
Находиться там, где находятся представители Украины, сейчас нежелательно. Провокации не исключены.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:40
Инициаторами были не особо умные люди, мягко говоря
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:34
Здоровья игрокам. Очень неприятная ситуация...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:34
Плохо, плохо... Здоровья всем.
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