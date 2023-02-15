В «Шиннике» рассказали о повреждениях игроков после конфликта в Турции

1676449892

вчера, 11:31

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил о том, что игроки команды не получили серьёзных повреждений после конфликта с футболистами украинского клуба «Минай».

Артем Семейкин — самый главный пострадавший. Писали, что у него сотрясение мозга, а он вчера нормально давал интервью. У него было повреждение мягких тканей лица, гематома — и всё. У остальных ещё проще повреждения.

Сообщается о том, что игроки будут расселены по разным отелям. В ярославском клубе заявили, что его футболисты не являлись инициаторами потасовки.