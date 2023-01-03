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Мостовой рассказал о проблемах со здоровьем

вчера, 23:58

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о проблемах со здоровьем, которые мешали ему на протяжении всей карьеры игрока.

Мало кто знает, но у меня с детства и до конца спортивной карьеры болела печень. Об этом, наверное, знали только Барбоза, Романцев, потому что я на поле во время матчей или тренировок очень часто останавливался из-за возникающей боли. Такая необходимость была не только в Португалии, но и во Франции с Испанией. В такие моменты я просил что-то съесть, какую-нибудь шоколадку или булочку.

Врачи указывали на проблемы с печенью, предлагали приостановить футбольную карьеру, но я действовал на свой страх и риск. Я ещё в Испании сделал операцию, потому что проблема меня преследовала и я мог просто раньше завершить игровую карьеру.

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Все комментарии
протон
протон ответ Н е э г о и с т (раскрыть)
сегодня в 10:36
А сейчас, видимо, проблемы с желчным пузырем
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:11
Я с детства не любил овал,я с детства угол рисовал;
в футбол играл,нещадно пил ,ну и Шалима не любил!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:49
По молодости с печенью непорядок а с возрастом с головой.
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
сегодня в 00:58
С детства пил..
62xyytk7tjqr
62xyytk7tjqr
сегодня в 00:26
Открыл свою биографию футболиста
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 00:25
Последствия алкоголя?
Гость
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