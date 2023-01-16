Карраскалю сломали зуб в матче с «Симбой». У игрока может быть сотрясение

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль получил травму во время контрольного матча с «Симбой», прошедшего 15 января.
Главный врач московского клуба Эдуард Безуглов поделился подробностями повреждения.
Карраскалю сломали зуб. В целом всё нормально, но зуб потерян. Думаю, найдём, где в Эмиратах ему восстановить.
Возможно, есть и сотрясение, посмотрим. Хорхе получил удар локтем в лицо.
Карраскаль молодец...носом рыл землю в товарняке...зубами грыз...
Карраскаль молодец...носом рыл землю в товарняке...зубами грыз...
Надо срочно брать этого чёрта в ЦСКА и произвести его натурализацию с последующим включением в сборную...
Надо срочно брать этого чёрта в ЦСКА и произвести его натурализацию с последующим включением в сборную...