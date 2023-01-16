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Карраскалю сломали зуб в матче с «Симбой». У игрока может быть сотрясение

вчера, 13:57
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Симба (Дар-эс-Салам)СимбаМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль получил травму во время контрольного матча с «Симбой», прошедшего 15 января.

Главный врач московского клуба Эдуард Безуглов поделился подробностями повреждения.

Карраскалю сломали зуб. В целом всё нормально, но зуб потерян. Думаю, найдём, где в Эмиратах ему восстановить.

Возможно, есть и сотрясение, посмотрим. Хорхе получил удар локтем в лицо.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:05
Если в товарняках зубы теряют, то что будет в серьёзных матчах.
Владимир Коробов
Владимир Коробов
вчера в 21:18
Ну не съели и то хорошо
pomor45
pomor45
вчера в 19:51, ред.
Обломали кони зубы о Симбу. Старый конь борозду не портить, а беззубый?
Loko57
Loko57
вчера в 17:45
Прям "дворовый" футбол...
Futurista
Futurista
вчера в 15:43
"Карраскаль в товарищеском матче сломал зуб и получил ушиб перегородки носа"...

Карраскаль молодец...носом рыл землю в товарняке...зубами грыз...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:35
Хорошо хоть шею не сломали.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:04
Было бы безопаснее))
Шуnя771
Шуnя771 ответ YGGDRASILL911 (раскрыть)
вчера в 14:46
Сразу тогда и шлем Формулы -1.
8dfq3an9uhnd
8dfq3an9uhnd
вчера в 14:45
Танзанийская сборная стоматологов в лице ФК "Симба"...
Надо срочно брать этого чёрта в ЦСКА и произвести его натурализацию с последующим включением в сборную...
barcamilan
barcamilan
вчера в 14:39
сотрясение зубов
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:31
Карраскалю сломали зуб. В целом всё нормально, но зуб потерян.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 14:09
Ка́па (нем. Kappe — колпачок, крышка, чехол) — приспособление из гибкой пластмассы, надеваемое на зубы с целью защиты от спортивных травм.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:04
Ну ничего себе,зубы ломают.
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