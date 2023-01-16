Карраскалю сломали зуб в матче с «Симбой». У игрока может быть сотрясение

Полузащитник ЦСКА получил травму во время контрольного матча с «Симбой», прошедшего 15 января.

Главный врач московского клуба поделился подробностями повреждения.

Карраскалю сломали зуб. В целом всё нормально, но зуб потерян. Думаю, найдём, где в Эмиратах ему восстановить.

Возможно, есть и сотрясение, посмотрим. Хорхе получил удар локтем в лицо.