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Владелец «Ливерпуля» предложил ограничить траты в Премьер-Лиге

10 марта 2023, 22:18

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри предложил ограничить траты в АПЛ.

Степень финансовых требований в АПЛ постоянно становится больше. Сама лига необычайно успешна и является главным футбольным турниром мира, но мы некоторое время размышляли о том, что необходимо ввести ограничения на расходы.

Это нужно для того, чтобы АПЛ не повторила судьбу других европейских лиг, где один-два клуба ежегодно встречаются с недостаточной конкуренцией. Впечатления зависят от конкуренции, и это важнейший аспект Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 15:59
Такую идею поддержали бы многие клубы в АПЛ. Так как тогда другие клубы сохранили бы своих лидеров, но в данном случае Ливерпуль был бы успешен, так как добился успехов без больших затрат по сравнению с такими клубами как МС и МЮ.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 05:03
Проигрывают конкуренцию Сити, вот и начинают ныть.
YNWA
YNWA
вчера в 03:42
Не совсем согласен с владельцем ФК Ливерпуль.
Варвар7
Варвар7
10 марта в 23:35

Если будем экономить то...
Dudikoff
Dudikoff
10 марта в 22:40
Оставайся со своим уставом в бейсболе. Не хочешь вливать, продай клуб.
Гость
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