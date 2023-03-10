Владелец «Ливерпуля» предложил ограничить траты в Премьер-Лиге

Владелец «Ливерпуля» предложил ограничить траты в АПЛ .

Степень финансовых требований в АПЛ постоянно становится больше. Сама лига необычайно успешна и является главным футбольным турниром мира, но мы некоторое время размышляли о том, что необходимо ввести ограничения на расходы.