Рэтклифф и шейх Аль Тани перешли к новому раунду переговоров по покупке МЮ

Британский миллиардер Джим Рэтклифф и катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани перешли к следующему раунду переговоров по приобретению «Манчестер Юнайтед».
Клуб в вопросах сделки представляет американский банк Raine Group, действующий от имени семьи Глейзеров. Аль Тани изначально предложил 4,5 млрд фунтов, рассчитывая на полное поглощение, Рэтклифф — 4 млрд. Это не соответствует запрашиваемой нынешними владельцами цене в 6 млрд.
Также сообщается, что у Глейзеров разделились мнения относительно продажи МЮ, учитывая последние результаты команды под руководством Эрика Тен Хага.