Рэтклифф и шейх Аль Тани перешли к новому раунду переговоров по покупке МЮ

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05 марта 2023, 09:23

Британский миллиардер Джим Рэтклифф и катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани перешли к следующему раунду переговоров по приобретению «Манчестер Юнайтед».

Клуб в вопросах сделки представляет американский банк Raine Group, действующий от имени семьи Глейзеров. Аль Тани изначально предложил 4,5 млрд фунтов, рассчитывая на полное поглощение, Рэтклифф — 4 млрд. Это не соответствует запрашиваемой нынешними владельцами цене в 6 млрд.