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Рэтклифф и шейх Аль Тани перешли к новому раунду переговоров по покупке МЮ

05 марта 2023, 09:23

Британский миллиардер Джим Рэтклифф и катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани перешли к следующему раунду переговоров по приобретению «Манчестер Юнайтед».

Клуб в вопросах сделки представляет американский банк Raine Group, действующий от имени семьи Глейзеров. Аль Тани изначально предложил 4,5 млрд фунтов, рассчитывая на полное поглощение, Рэтклифф — 4 млрд. Это не соответствует запрашиваемой нынешними владельцами цене в 6 млрд.

Также сообщается, что у Глейзеров разделились мнения относительно продажи МЮ, учитывая последние результаты команды под руководством Эрика Тен Хага.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
05 марта в 11:52
Уже бы определились поскорей, клуб только от этого теряет
ДАША Д
ДАША Д
05 марта в 10:37
Тут до согласия ох как далеко.
zyfwqx678bjm
zyfwqx678bjm
05 марта в 09:41
Всё ещё не ясно вилами водят по воде
Гость
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