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Претенденты на покупку МЮ недовольны поведением Глейзеров

вчера, 22:25

Претенденты на покупку «Манчестер Юнайтед» недовольны медленным ходом переговоров с семьей Глейзеров.

Шейх Хамад Аль-Тани и бизнесмен Джим Рэтклифф считают, что процесс осуществления сделки идет недостаточно быстро.

Отмечается, что одной из причин медлительности Глейзеров являются их внутренние разногласия относительно того, стоит ли продавать клуб полностью или же только часть акций.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:36
Нужно развернуться и искать другой клуб для покупки.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:12, ред.
И хочется и колется да вот семья 👪 всё думает чтобы не прогадать.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:53
7:0 , переговоры и затянулись
протон
протон
вчера в 23:45
Американцы сделали бизнес-проект, но с их приходом потеряли в титулах.
Арабы больше любят футбол и победы, это факт, и денег не жалеют.
протон
протон
вчера в 23:42
Рано или поздно почти весь Апл возможно, станет арабским. Мю - 100 процентов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:52, ред.
Ничего удивительного, англосаксами все не довольны !)
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