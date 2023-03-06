Претенденты на покупку МЮ недовольны поведением Глейзеров

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вчера, 22:25

Претенденты на покупку «Манчестер Юнайтед» недовольны медленным ходом переговоров с семьей Глейзеров.

Шейх Хамад Аль-Тани и бизнесмен Джим Рэтклифф считают, что процесс осуществления сделки идет недостаточно быстро.

Отмечается, что одной из причин медлительности Глейзеров являются их внутренние разногласия относительно того, стоит ли продавать клуб полностью или же только часть акций.