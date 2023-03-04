МЮ в ближайшие недели проведёт серию встреч с потенциальными покупателями

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вчера, 08:32

«Манчестер Юнайтед» в течение следующих двух недель проведёт серию встреч с потенциальными покупателями.

Они пройдут либо в Лондоне, либо в Манчестере. В них примут участие представители Raine Group — компании, которая занимается сделкой по продаже клуба. Единственными известными участниками торгов в настоящий момент являются британский миллиардер Джим Рэтклифф и катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани. Интерес к «Юнайтед» также проявляет инвестиционная группа Elliott, ранее владевшая «Миланом».