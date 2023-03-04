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МЮ в ближайшие недели проведёт серию встреч с потенциальными покупателями

вчера, 08:32

«Манчестер Юнайтед» в течение следующих двух недель проведёт серию встреч с потенциальными покупателями.

Они пройдут либо в Лондоне, либо в Манчестере. В них примут участие представители Raine Group — компании, которая занимается сделкой по продаже клуба. Единственными известными участниками торгов в настоящий момент являются британский миллиардер Джим Рэтклифф и катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани. Интерес к «Юнайтед» также проявляет инвестиционная группа Elliott, ранее владевшая «Миланом».

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Перевод с bbc.com Фото: Сайт BBC
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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 10:28
Да пускай торгуются . До сделки еще как до луны . Смотришь , еще и Маск подтянется .
Колобокforever
Колобокforever
вчера в 10:24
Евреи не станут продавать МЮ если он приносит доход !
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:50
Да ещё долго будет продолжаться эта эпопея .
Глейзеры уж очень много хотят за клуб.
Брулин
Брулин
вчера в 09:48
Если бы у МЮ были нормальные владельцы, то клуб был бы абсолютным гегемоном в европе
Elliada
Elliada ответ 7ehv94ab8gq9 (раскрыть)
вчера в 09:39
Ну тогда уже не дьявола, а джинна!
ABir
ABir
вчера в 09:32
Конечно у Шейха денег побольше будет, а британский Джим лишнего не предложит. Ставлю на покупку Катарца .
md8k26un2878
md8k26un2878
вчера в 09:02
Пусть уж лучше свой местный их выкупит чем доставшее всех арабьё
ssspartak
ssspartak
вчера в 08:59
Решают кому повыгоднее продать дорогую игрушку
7ehv94ab8gq9
7ehv94ab8gq9
вчера в 08:54, ред.
катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани

Имечко у шейха конечно из серии "произнёс вслух - нечаянно вызвал дьявола". Может, дьяволам именно это и надо?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:45
Большинство таких клуб убыточно и требуют постоянной подпитки из вне. Это не бизнес, это хобби.
ДСА
ДСА
вчера в 08:43
Лучше купить клуб попроще и довести его до высокого уровня. Уимблдон, например.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:41
Ясно, что пытаются продать себя подороже.
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