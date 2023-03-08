«Локомотив» тратит в год 5,6 миллиарда рублей. Зарплата Дзюбы одна из самых низких

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сегодня, 18:44

Московский клуб не скрывает расходы.

Тратят в год около 70 миллионов евро

Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных открыто говорит о бюджете футбольного клуба. Он стабильный из года в год, составляет 5,6 млрд рублей. При этом Юрий Нагорных, заменивший на посту Плутника, добавил интересную ремарку. С таким бюджетом «железнодорожники» в «первой шестерке РПЛ ». Сказано хитро, ведь первое место тоже в первой шестерке. Может показаться, что речь о шестой позиции.

Это не так. У «Зенита» и «Спартака» расходы выше, что понятно. Но у «Динамо» бюджет вряд ли выше 70 млн евро в год. Тем более, планируют увеличивать расходы, как заявил их генеральный директор. Финансовое состояние ЦСКА показывает зимняя трансферная кампания и свежие результаты. «Краснодар» тоже не тратит сейчас много. «Локомотив» на третьем месте после «Зенита» и «Спартака», причем у москвичей расходы сокращают.

Вряд ли до 4 миллиардов рублей через год, как поговаривали. Но падение с 11 до 8 миллиардов сюрпризом не станет. Мартин Якубко – бывший форвард «Амкара», не понимает, почему государство выделяет средства парочке клубов, а другие, вроде «Урала», живут намного скромнее. Но здесь принцип лотереи. Главная газовая компания могла базироваться не в Санкт-Петербурге, а «Локомотив» мог быть, например, самарским.

Также забавно, хотя главный спонсор москвичей – государственная компания, что в клубе не планируют аудит расходов предыдущих менеджеров. Снова слово главе совета директоров клуба:

Никогда подобными вопросами не занимался, где бы ни работал. Если бы деньги были потрачены, а игроков не было – одна ситуация. Но сегодня у нас есть возможность оперировать теми игроками, которые находятся в обойме клуба.

Железнодорожный спонсор настолько богатый, что миллиард туда-сюда не страшно? Похоже, именно так. Выручка РЖД составила 2,5 триллиона рублей за год. Получается, расходы на «Локомотив» составляют лишь 0,22% от денег компании. Проще говоря, 2,2 рубля из каждой 1 000. Но важно учесть чистую прибыль спонсора. Она составила 50,7 миллиардов, всего в девять раз выше, чем расходы на «Локомотив». И все-таки дорогая футбольная игрушка.

Зарплата Дзюбы ниже, чем у Мампасси

У «Локомотива» давно изменилась политика выплат футболистам. Чорлуке раньше платили 4,5 млн евро. Теперь за эти деньги можно почти что выплатить зарплаты двум самым высоко оцененным игрокам в заявке, Гильерме и Миранчуку. Антон хорошо заработал, когда отказался отправиться в западный клуб по примеру брата, чья зарплата в «Торино» существенно ниже. Раньше куда больше в «Локомотиве», чем Антон, получал не только Чорлука.

Был Мануэл Фернандеш, играл Смолов. Неприлично высоко оценивали Тарасова. Его зарплата в «Локомотиве» была в пять раз выше, чем сейчас платят Дзюбе. Летом инсайдеры разошлись в оценках. Одни говорили, что Артём получит 4 млн рублей в месяц, другие называли 2,5 млн как отправную точку. Председатель совета директоров подтвердил, что оклад «где-то посередине», но добавил, что есть бонусы за сохранение места в РПЛ , голы и так далее.

Бонусная система интересная, ведь раньше тот же Игорь Денисов получал два миллиона, не считая бонусов. Даже средние игроки, вроде Пейчиновича, Касаева и нестабильные, вроде Эдера, заработали в «Локомотиве» значительно больше, чем им предложили бы в топ-5. Но теперь расходы сократили, ведь 5,6 миллиарда рублей сейчас и в прошлом – две разные суммы в евро, а именно к этой валюте привязаны контракты игроков.

Летом могут попрощаться с Гильерме

«Локомотиву» нет смысла платить 2,5 млн евро запасному вратарю, пускай и легенде клуба. Можно предложить больше Худякову, который играл в основе в первой части сезона с окладом в 100 тысяч рублей в год. Когда-то мало платили братьям Миранчукам, пока не продлили контракты. Из умных решений выделим невысокие оклады для Раконьяца – не факт, что Марко в клубе надолго, ведь ушел в «Црвену Звезду» в аренду, и для Игнатьева.

Иван не заиграл, его контракт истекает, поэтому приехал Дзюба. А вот уехать летом могут Баринов и Камано. У обоих игроков зарплата в районе 1,5 млн евро. Сравнительно невысокий оклад Дмитрия по меркам щедрой РПЛ для россиян толкает его на переговоры с турками, у которых до землетрясения были хорошие зарплаты в футболе. Или с «Зенитом», где с радостью заплатят хоть два миллиона евро в год, ведь речь о молодом универсале.

Из-за травмы за «Локомотив» долго не играл Жемалетдинов. Возможно, если плеймейкер не будет входить в планы Галактионова, Рифат начнет искать себе новую команду. Живоглядов остался на лавке, а Смольников, который согласился на такие же деньги, как Дзюба, в основе в первых матчах нового года. Едвай, Керк и Камано получают не рекордно много для РПЛ , но достаточно, чтобы подумать о расставании с ними навсегда.

В «Локомотиве» боятся ухода легионеров бесплатно. Педринью уехал в Бразилию, а получал больше, чем Глушенков и Пиняев. Возможно, клубы будут ставить российских игроков перед фактом, что не смогут переплачивать, как раньше. Система бонусов, которая подарила Дзюбе настрой на хет-трик «Ростову» и выплаты, может сработать и с молодыми игроками. Не со всеми, конечно, но мотивация без борьбы за еврокубки пригодится.