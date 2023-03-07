УЕФА выплатит болельщикам компенсацию за финал Лиги чемпионов в Париже

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вчера, 15:36

УЕФА выплатит 19 618 болельщикам «Ливерпуля» компенсацию по итогам финала Лиги чемпионов 2022 в Париже.

Напомним, начало поединка задержалось на 36 минут из-за организационных проблем. Сперва УЕФА и министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинили в случившемся болельщиков английского клуба, аргументируя это тем, что турникеты были заблокированы тысячами фанатов, которые купили фальшивые билеты, не сработавшие на входе. «Ливерпуль» выступил в защиту болельщиков и указал на проблемы со входом на стадион и нарушения правил безопасности.

УЕФА заказал отчет у независимой экспертной комиссии, в документе сказано, что наибольшую ответственность несет именно УЕФА .

Организация выплатит компенсацию тем болельщикам «Ливерпуля», которые не смогли войти на «Стад де Франс» до 21:00 по местному времени или вообще не попали на стадион. Компенсация положена 19 618 болельщикам «красных». В целях защиты персональных данных болельщиков выплату средств произведет «Ливерпуль», поскольку именно через клуб приобретались билеты, а УЕФА в будущем компенсирует клубу все затраты. На компенсацию могут претендовать и болельщики «Реала», а также нейтральные зрители, которые не смогли попасть на стадион.