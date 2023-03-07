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УЕФА выплатит болельщикам компенсацию за финал Лиги чемпионов в Париже

вчера, 15:36

УЕФА выплатит 19 618 болельщикам «Ливерпуля» компенсацию по итогам финала Лиги чемпионов 2022 в Париже.

Напомним, начало поединка задержалось на 36 минут из-за организационных проблем. Сперва УЕФА и министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинили в случившемся болельщиков английского клуба, аргументируя это тем, что турникеты были заблокированы тысячами фанатов, которые купили фальшивые билеты, не сработавшие на входе. «Ливерпуль» выступил в защиту болельщиков и указал на проблемы со входом на стадион и нарушения правил безопасности.

УЕФА заказал отчет у независимой экспертной комиссии, в документе сказано, что наибольшую ответственность несет именно УЕФА.

Организация выплатит компенсацию тем болельщикам «Ливерпуля», которые не смогли войти на «Стад де Франс» до 21:00 по местному времени или вообще не попали на стадион. Компенсация положена 19 618 болельщикам «красных». В целях защиты персональных данных болельщиков выплату средств произведет «Ливерпуль», поскольку именно через клуб приобретались билеты, а УЕФА в будущем компенсирует клубу все затраты. На компенсацию могут претендовать и болельщики «Реала», а также нейтральные зрители, которые не смогли попасть на стадион.

Наиболее дешевые билеты на финал Лиги чемпионов стоили 70 евро, самые дорогие – 690 евро. Затраты УЕФА на выплаты компенсаций составят около 3,4 млн евро.

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Все комментарии
Ron09
Ron09 ответ An Jo (раскрыть)
вчера в 18:48
Они уже начали отменять фанид тк никто не ходит
An Jo
An Jo
вчера в 18:05
Ну что тут. Можно сказать лишь одно. В России такого никогда не будет. Удивительно, что ещё никто из российских чиновников не додумался затребовать с болельщиков, не оформивших ФанУйди, компенсацию за нанесённый материальный вред за непосещение стадионов, в адрес как футбольных клубов, так и стадионов.
izrafel
izrafel
вчера в 18:04
Ну УЕФА не самая бедная организация, так что с сумой ходить не будут
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:55
Не обеднеют,что тут можно сказать!!
dok66
dok66
вчера в 16:54
Щелкнули по носу УЕФА , и это хорошо . Так вот переносить матч в последний момент , еще бы со штрафом , но вот некому наказать этим штрафом .
bx9wrpaxy56h
bx9wrpaxy56h ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:29, ред.
Скорее всего вы ошибаетесь, сумма выплат будет зависеть от стоимости билета.
Заплатил за билет 70 евро, а получил аж 173 евро, а те кто заплатил 690 евро получат тоже 173 евро. Первые получается ещё и заработают, но это маловероятно.

Так что скорее всего будет высчитан процент от стоимости билета и полученную сумму будут компенсировать.

Но это только мои предположения.
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 16:15
Ого, молодцы) Разобрались, не оставили без внимания
lotsman
lotsman
вчера в 16:12
Сумма большая, с виду, но если разделить на всех то капля, но всё равно приятно.))
Elliada
Elliada
вчера в 16:04
3,4 млн на 19618 человек. Каждому по 173 евро. Легко решили откупиться
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:03
Эти УЕФАфафоцы еще должны заплатить компенсацию всем болельщикам, не попавшим на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:56
Это потому что забрали финал у Санкт-Петербурга...
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