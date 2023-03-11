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«Спартак» показал лучшую серию без поражений в РПЛ за последние 5 лет

вчера, 22:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Спартак» обыграл «Факел» (3:2) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, «красно-белые» не проигрывают в чемпионате России уже 10 игр подряд. Московский клуб показал лучшую серию без поражений в рамках РПЛ с апреля 2018 года.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 10:05
При нормальном судействе сейчас бы наступал на пятки Зениту.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:59
Так и Зенит может нагнать, пора бы уже золотую брать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:22
Особенности календаря....
Чем больше временной отрезок между играми с Зенитом в РПЛ - тем больше серия....)))
nik9373
nik9373
сегодня в 01:00
Так держать!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 22:59
Но очки даются с очень большим трудом.
Vobescc
Vobescc
вчера в 22:44
    Гость
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