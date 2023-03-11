«Спартак» показал лучшую серию без поражений в РПЛ за последние 5 лет

«Спартак» обыграл «Факел» (3:2) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, «красно-белые» не проигрывают в чемпионате России уже 10 игр подряд. Московский клуб показал лучшую серию без поражений в рамках РПЛ с апреля 2018 года.
«Спартак» обыграл «Факел» (3:2) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, «красно-белые» не проигрывают в чемпионате России уже 10 игр подряд. Московский клуб показал лучшую серию без поражений в рамках РПЛ с апреля 2018 года.
Чем больше временной отрезок между играми с Зенитом в РПЛ - тем больше серия....)))
Чем больше временной отрезок между играми с Зенитом в РПЛ - тем больше серия....)))
без них никак даже против Факела !!!
без них никак даже против Факела !!!