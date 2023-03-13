Рауль может возглавить «Реал» в случае ухода Анчелотти

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вчера, 22:32

Бывший игрок «Реала» может возглавить команду в случае ухода , контракт которого истекает в 2024 году.

Нынешний главный тренер «Кастильи» (второй команды мадридцев) видится спортивному руководству клуба хорошим кандидатом на то, чтобы стать тренером основы в будущем. Весомыми аргументами в его пользу являются лидерские качества, харизма, знание сущности клуба и технические навыки. С 2013 года «Реал» выбирает в основном тренеров, которые прошли обучение в La Fábrica — академии «сливочных», где также был и Рауль.