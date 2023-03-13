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Рауль может возглавить «Реал» в случае ухода Анчелотти

вчера, 22:32

Бывший игрок «Реала» Рауль может возглавить команду в случае ухода Карло Анчелотти, контракт которого истекает в 2024 году.

Нынешний главный тренер «Кастильи» (второй команды мадридцев) видится спортивному руководству клуба хорошим кандидатом на то, чтобы стать тренером основы в будущем. Весомыми аргументами в его пользу являются лидерские качества, харизма, знание сущности клуба и технические навыки. С 2013 года «Реал» выбирает в основном тренеров, которые прошли обучение в La Fábrica — академии «сливочных», где также был и Рауль.

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Все комментарии
AS1976
AS1976
сегодня в 07:35
Хотят увидеть нового Зидана , но думаю с харизмой здесь далеко до Зидана. Но почему бы и не попробовать .
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:39
Как тренер Рауль пока ещё никому ничего не показал.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:51
На счёт Рауля, футболистом он был хорошим, но для тренерства, а тем более Реал Мадрид, ему ещё рановато, не так много опыта, только репутацию себе подпортит.
амурец
амурец
сегодня в 00:47
Может быть
shur
shur
вчера в 23:18
...да всё пока хорошо, пускай уж все вместе уходят со временем
Бензема, Кросс, Модрич, Карвахаль,Куртуа,Начо,Алаба, Анчеллоти...и флаг в руки новому Тренеру!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:12
Рано или поздно это случится, что Рауль будет возглавлять Реал
Jon718875
Jon718875
вчера в 22:39
Оооочень неплохая кандидатура, я за
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