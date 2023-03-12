Живучий Роджерс и Конте в опасности. Близкие к увольнению в АПЛ

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сегодня, 00:34

Букмекеры определили пятерку фаворитов-неудачников.

По мере нарастания напряжения в борьбе в чемпионате Англии и других параллельных турнирах проясняется и тренерская судьба в ряде клубов. У британских СМИ есть отдельное развлечение, называемое гонкой увольнений. В нынешнем сезоне эту гонку с большим запасом выиграл Скотт Паркер, которого уволили из «Борнмута» уже к концу августа, что стало одним из рекордных решений. Случилось это, напомним, после поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:9. И вот теперь уже с Гэри О’Нилом у руля «Борнмут» отомстил «красным», обыграв их, пусть и со счетом 1:0, тем самым вставив палки в колеса забегу команды Юргена Клоппа к месту в зоне Лиги чемпионов.

После отставки Паркера в «Борнмуте» в Английской Премьер-Лиге произошло восемь тренерских перестановок. Какие-то оказались удачными, от других легче уволившим не стало, наверное, они пожалели о своем решении. Но гонка увольнений продолжается, и мы хотим посмотреть, на кого сейчас ставят в Англии как на следующих главных кандидатов на отставку.

1. Антонио Конте («Тоттенхэм», вероятность отставки 17 к 20)

Фаворитом на следующее увольнение у букмекеров стал Конте. «Тоттенхэму» с этим итальянцем во главе прочили конкуренцию с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в борьбе за вершину Премьер-Лиги, но «шпоры» то и дело буксуют. Они вылетели из Кубка Англии, из Лиги чемпионов, болтаются на грани непопадания в первую четверку в АПЛ , чередуя более-менее удачные матчи с провальными.

У Конте истекает контракт в конце сезона, и регулярно всплывали разговоры о том, хочет ли он сам оставаться в Северном Лондоне. Кажется, что и клуб, и тренер пресыщены друг другом. Чтобы встряхнуть команду на финальный рывок, Дэниэл Леви может решиться на досрочное расставание с Конте, отправив его туда же, куда парой лет назад послал Жозе Моуриньо, а в прошлом сезоне – Нуну Эшпириту Санту.

2. Дэвид Мойес («Вест Хэм», 2 к 1)

Кажется, что сейчас у Моейса все налаживается. Он пытается вывести команду от зоны вылета, неплохо выступает в Лиге Европы. Однако и руководство клуба, и болельщики все больше осознают, что игра этого тренера несколько не соответствует ожиданиям. Кажется, что клуб перерастает способности Мойеса. И нарастает соответствующее давление и напряжение.

Прошлым летом в «Вест Хэм» пришли такие игроки, как Лукас Пакета и Джанлука Скамакка, которые относятся к исполнителям высокого ранга, но Мойес с ними справиться не может. Проблемы с игрой, с результатами породили такое настроение в руководстве клуба, что по ходу сезона там не раз задумывались об отставке шотландца. Будет удивительно, если Мойес останется в «Вест Хэме» после окончания сезона, а кто-то полагает, что и до финиша чемпионата он будет уволен. Все для той же встряски команды ради спасения.

3. Грэм Поттер («Челси», 17 к 2)

Сколько в этом сезоне говорится разного о «Челси». Новый владелец Тодд Боэли оказался в сложном положении, когда ему нужно признавать свои ошибки, сделанные сразу же после прихода к власти. Судя по его поведению на трансферном рынке, он к этому не привык. «Челси» проводил безумную закупку игроками, но прогрессивной игру команды не назовешь, и только ленивый не жалеет о том, что был уволен Томас Тухель, на место которого и пришел Поттер.

Сейчас кажется общим местом, что тренер «не вывозит» уровень «Челси», однако ему дают шанс из-за той самой тотальной закупки. Предполагается, что ему нужно время, чтобы определиться с оптимальным сочетанием среди множества игроков и поставить игру. В чемпионате все выглядит уже упущенным, но в Лиге чемпионов шансы еще есть. И «Челси» не раз доказывал, что в этом турнире может неожиданно выстреливать, когда все вроде бы складывается печально.

Тем не менее вокруг Поттера уже скопился плотный клубок негатива. Скорее всего, до конца сезона он дотянет. Но сработают ли дальше заверения Боэли в том, что это долгосрочный проект, и отказываться от Поттера он не планирует? Наверное, при Романе Абрамовиче тренер уже был бы уволен. Тактику Боэли мы пока не знаем.

4. Гэри О’Нил («Борнмут», 14 к 1)

Мы его уже упоминали чуть выше. И победа над «Ливерпулем» заметно укрепила шансы О’Нила остаться как минимум до конца сезона. Он входил в тренерский штаб Паркера и хорошо проявил себя в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера. Поэтому новый владелец «Борнмута» Билл Фоэли решил подписать с ним постоянный контракт. После этого начались проблемы.

С тех пор он одержал три победы, но среди них успешная месть «Ливерпулю». Да и «Борнмут» пока еще не вылетел, ведет борьбу за выживание. К тому же вряд ли Фоэли решится проводить две смены тренера за один сезон. Такой подход вряд ли приведет к успеху. Наверное, до конца сезона он будет цепляться за О’Нила и надеяться, что вылета в Чемпионшип не случится.

5. Брендан Роджерс («Лестер», 14 к 1)

Помнится, в первой части сезона, когда составлялся подобный рейтинг, Роджерс был его лидером, и букмекеры давали какие-то чуть ли не стопроцентные шансы на его отставку. Тонувший в зоне вылета «Лестер» и безобразная игра указывали не это и не оставляли сомнений. Но чудеса случаются, и Роджерс смог вырулить из опасной ситуации, избежав отставки. Терпеливость боссов «Лестера» достойна уважения.

Конечно, «лисы» себе еще не обеспечили сохранение прописки в элите, но уже не выглядят так ужасающе, как в первой части сезона. Тем не менее букмекеры не отказываются от своей идеи «отставить» Роджерса. Правда, теперь предполагают, что случится это уже после окончания сезона. Раз уж он выдержал самый глубокий кризис, то с чего вдруг его увольнять сейчас?