Гальтье: «Я тренер, который будет бороться вместе с командой»

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье дал комментарий касательно своего будущего в клубе.
Я каждый день разговариваю со своим руководством, Луиш Кампуш общается со мной каждый день, президент присутствует рядом. Мы должны закончить сезон, стремиться к титулу. Я тренер, который будет бороться вместе с командой.
Ранее стало известно, кто может стать следующим наставником парижан.
Осталось выяснить название команды...
Осталось выяснить название команды...
Брест сокрушили, это мощно ! )
Брест сокрушили, это мощно ! )