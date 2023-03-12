Гальтье: «Я тренер, который будет бороться вместе с командой»

Главный тренер ПСЖ дал комментарий касательно своего будущего в клубе.

Я каждый день разговариваю со своим руководством, Луиш Кампуш общается со мной каждый день, президент присутствует рядом. Мы должны закончить сезон, стремиться к титулу. Я тренер, который будет бороться вместе с командой.