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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Гальтье: «Я тренер, который будет бороться вместе с командой»

вчера, 08:39

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье дал комментарий касательно своего будущего в клубе.

Я каждый день разговариваю со своим руководством, Луиш Кампуш общается со мной каждый день, президент присутствует рядом. Мы должны закончить сезон, стремиться к титулу. Я тренер, который будет бороться вместе с командой.

Ранее стало известно, кто может стать следующим наставником парижан.

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Все комментарии
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 13:36
Ты ещё держишься благодаря тому, что Месси не меняешь на 90-й минуте..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:45
Гальтье: «Я тренер, который будет бороться вместе с командой»

Осталось выяснить название команды...
112910415
112910415
вчера в 10:44
и это не просто слова !
Брест сокрушили, это мощно ! )
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:19
Борись теперь ,не борись, а уходить придется, вряд-ли шейхов устраивает задача минимум
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:36
Да не, хотя бы 2й матч сыграл бы на победу, 3 удара в створ ворот за весь матч. Какое стремление
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1
вчера в 09:09
Гнома - в сад и всë наладится.
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:07
При всем уважении Баварию не одолел а шефам нужна ЛЧ а не победа в чемпионате Франции
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:02
Сказал то хорошо,но играет команда ни шатко,не валко.
Гость
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