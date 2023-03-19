«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» и вышел в полуфинал Кубка Англии

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вчера, 21:35

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» 3:1 в 1/4 финала Кубка Англии.

Гости открыли счет на 50-й минуте усилиями Александара Митровича. Однако затем МЮ забил трижды: Бруну Фернандеш на 75-й и 90+6-й минуте, а также Марсель Забитцер на 77-й.

В составе «Фулхэма» на 72-й минуте были удалены Виллиан, Александар Митрович и тренер Марку Силва.