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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» и вышел в полуфинал Кубка Англии

вчера, 21:35
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 1Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» 3:1 в 1/4 финала Кубка Англии.

Гости открыли счет на 50-й минуте усилиями Александара Митровича. Однако затем МЮ забил трижды: Бруну Фернандеш на 75-й и 90+6-й минуте, а также Марсель Забитцер на 77-й.

В составе «Фулхэма» на 72-й минуте были удалены Виллиан, Александар Митрович и тренер Марку Силва.

В полуфинале МЮ сыграет с «Брайтоном».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:03
ну, всё по плану !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:58
У Фулхэма всё же были хорошие шансы победить. Чуть-чуть не повезло.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:56, ред.
Эрик Тен Хаг с "Манчестер Юнайтед" идёт за очередным трофеем, молодцы. Удачи
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:47
Хорошо у МЮ идут дела в Кубке Англии.
протон
протон
сегодня в 00:32
Здорово всё таки Санчо сыграл. Минус два игрока и пенка.
sova147
sova147
вчера в 23:01
Очень хорошо остался один шаг до финала
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:58, ред.
«Манчестер Юнайтед» в этом розыгрыше Кубка Англии:

• 3-1 против «Эвертона»
• 3-1 против «Рединга»
• 3-1 против «Вест Хэма»
• 3-1 против «Фулхэма»
Ice van Reed
Ice van Reed ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 21:56, ред.
Не зарекайся!!! До него нужно дожить!!! Рано петь Бравады!!!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 21:50
Закономерно... Финал МС - МЮ будет праздником..
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:46, ред.
Уже прошла, надкюсь на красивый финал, так жк когда Обе команды в финалах еврокубков игрвли, и Манчестер мог быть окрашен в фиолетовый цвет, но по закону подлости обе команды проиграли финалы и суперкубка Уефа не произошло 22 и 23 игры
Elliada
Elliada ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:43
МС и МЮ должны играть в финале. Зачем сталкивать в полуфинале? Жеребьевка должна быть или что?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:43, ред.
Прошла жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии
«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»;
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед»/«Фулхэм».
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:41
Если Ростов играет с Краснодаром, чую Манкунианского дерби не избежать, закон подлости)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:40
GGMU!!!Всех красных Дьяволов с Победой!!!
Elliada
Elliada
вчера в 21:40
Все полуфиналисты ясны. А кто с кем будет играть??
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:38
Нарушили правила, получите и распишитесь!!!
aRCH1e
aRCH1e
вчера в 21:37
Будем честны, красные по делу, Виллиан с ленточки рукой вынес, ну а Митрович просто баран, с эмоциями не справился, боднул судью и ушел на 3 матча отдыхать...Вообщем судьи за все предыдущие матчи сопернику красных напихал
Гость
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