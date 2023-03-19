«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» 3:1 в 1/4 финала Кубка Англии.
Гости открыли счет на 50-й минуте усилиями Александара Митровича. Однако затем МЮ забил трижды: Бруну Фернандеш на 75-й и 90+6-й минуте, а также Марсель Забитцер на 77-й.
В составе «Фулхэма» на 72-й минуте были удалены Виллиан, Александар Митрович и тренер Марку Силва.
В полуфинале МЮ сыграет с «Брайтоном».
• 3-1 против «Эвертона»
• 3-1 против «Рединга»
• 3-1 против «Вест Хэма»
• 3-1 против «Фулхэма»
• 3-1 против «Эвертона»
• 3-1 против «Рединга»
• 3-1 против «Вест Хэма»
• 3-1 против «Фулхэма»
«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»;
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед»/«Фулхэм».
«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»;
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед»/«Фулхэм».