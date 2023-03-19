ПСЖ проиграл «Ренну»

ПСЖ проиграл 0:2 «Ренну» в 28-м туре Лиги 1.
Голы забили Карл Токо Экамби на 45-й минуте и Арно Муинга на 48-й.
ПСЖ лидирует с 66 баллами, «Ренн» идет 5-м с 50.
|Пари Сен-Жермен0 : 2Ренн
|Матч завершен
ПСЖ проиграл 0:2 «Ренну» в 28-м туре Лиги 1.
Голы забили Карл Токо Экамби на 45-й минуте и Арно Муинга на 48-й.
ПСЖ лидирует с 66 баллами, «Ренн» идет 5-м с 50.
И вот этот клуб который имея в своём составе чемпиона мира Месси и вице чемпионов в лице Мбаппе. И вот они хотят, вернее будет сказано, - мечтают выиграть у Реала и выиграть Лигу Чемпионов !??) Ваша учесть, может только быть сильнейшим клубом в колхозной лиге 1 . Заслуженные фермеры вся Франции !
И вот этот клуб который имея в своём составе чемпиона мира Месси и вице чемпионов в лице Мбаппе. И вот они хотят, вернее будет сказано, - мечтают выиграть у Реала и выиграть Лигу Чемпионов !??) Ваша учесть, может только быть сильнейшим клубом в колхозной лиге 1 . Заслуженные фермеры вся Франции !