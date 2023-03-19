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ПСЖ проиграл «Ренну»

вчера, 21:29
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 2Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

ПСЖ проиграл 0:2 «Ренну» в 28-м туре Лиги 1.

Голы забили Карл Токо Экамби на 45-й минуте и Арно Муинга на 48-й.

ПСЖ лидирует с 66 баллами, «Ренн» идет 5-м с 50.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:45
Хакими давно пора валить из этого притона обескураженных звезд, надеюсь, он думает так же
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 07:43
Где Шредер, который должен надавать черепашкам подзатыльников?
112910415
112910415
сегодня в 05:05
расстроились от свиста, обиделись
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 02:56
Не зря болельщики Месси освистали.
протон
протон
сегодня в 02:11
Хакими не играет из-за судебного дела? Кто знает?
SСORPION
SСORPION
сегодня в 00:14
Еще один клуб загубленный пешеходом.
амурец
амурец
вчера в 23:47
Даже в лиге 1 липовый чемпион неочемышь
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:44
Парижане психологически не отошли от поражения от " Баварии". Играли механически, без души, на классе, которого оказалось недостаточно для достижения положительного результата.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:25
Не зря Месси освистывают в Париже
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:12
Месси брали для победу в ЛЧ, но не для победы в Чемпионате
Ironigor
Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:01
Мбаппе дважды выход 1 на 1 запорол после передач Месси .
Это мне напомнил старый анекдот про лошадь 🐎 !)))
Я так на тебя надеялся!», а она жует, смотрит на него грустными-грустными глазами и выдыхает всердцах: «Ну, не шмогла я, не шмогла» !)))
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 21:54, ред.
Мбаппе завалил матч... Месси был хорош в первом тайме...
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:48
А я ДВА раза хотел в Париж и тоже не срослось.
Elliada
Elliada ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:47
В твоем случае виноват ты
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:44
А где авации в пользу бегунка? Ведь во всем виноват Лео! фанаты дно…
Ironigor
Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:43
Я тоже дважды хотел поступать в МГУ, но не срослось !)))
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:43
Я же всегда говорил: не сотвори себе кумира!
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:42
Мбаппе дважды выход 1 на 1 запорол после передач Месси
Ironigor
Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:41
За него смотрели болельщики ПСЖ, которые освистали его за сухой счёт на табло !)
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:41
Конечно не смотрел, ведь ЦСКА играл! Если старался, то почему проиграл на НОЛЬ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:40
Болельщиков Ренна с Победой над раздутым в пиар акциях чемпионов Франции !
И вот этот клуб который имея в своём составе чемпиона мира Месси и вице чемпионов в лице Мбаппе. И вот они хотят, вернее будет сказано, - мечтают выиграть у Реала и выиграть Лигу Чемпионов !??) Ваша учесть, может только быть сильнейшим клубом в колхозной лиге 1 . Заслуженные фермеры вся Франции !
Elliada
Elliada
вчера в 21:39
Запас очков есть. Впереди пауза. Время для анализа игр, устранение ошибок и восстановление травмированных игроков. ПСЖ всё равно станет чемпионом
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:37
Ты явно матч не смотрел. Месси старался больше всех. Даже Мбаппе на его фоне выглядел пофигистом
cska1948
cska1948
вчера в 21:33
Это ответ Месси на свист трибун в его адрес.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:30
ПСЖ опять пролетел,менять тренера пора.
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