ЦСКА победил «Зенит»

ЦСКА прервал серию. «Зенит» проиграл армейцам впервые с 2018-го Всего лишь второе поражение питерцев в РПЛ-2022/23.

Худшие трансферы сезона. Бенефис скаута Боэли и 300 тысяч евро за минуту футбола Сделки, которые себя не оправдали.