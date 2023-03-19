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ЦСКА победил «Зенит»

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kostjan 58
kostjan 58
сегодня в 07:27
не внятно..не по чемпионски..результат наверно справедлив.но и интрига сохранилась что тоже не плохо)
112910415
112910415
сегодня в 06:33
воспрянет теперь ЦСКА ! и как попрёт ...
haim
haim
сегодня в 05:14
Я конечно рад, что ЦСКА обыграл зенит, но чему радоваться если в следующем туре мы можем проиграть факелу, потому что совершенно не умеем играть на выезде. :/
112910415
112910415
сегодня в 05:03
вялый Зенит с аморфным тренером
Capral
Capral ответ всё продинамил (раскрыть)
сегодня в 00:09
Да, к сожалению, игра ДИНАМО уже очень много лет не радует болельщиков команды, а последние два года- и вовсе огорчала. Для меня, лично, настоящее ДИНАМО закончилось в конце 70-х.
всё продинамил
всё продинамил ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:55
Да, верно, запамятовал (старость не радость). Жаль игру ту пропустил, не смотрел. Но кубок на мой взгляд как-то выглядит второсортно по сравнению с рпл. И если честно, игра Динамо последние несколько лет даже при победах как-то не вызывает острых эмоций.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:40
Ценность этой победы примерно, как ценность победы Зенита над ЦСКА 1:0 в 2005м. Тогда были у вас бразильцы, кстати, на аве у тебя классный игрок, ничего плохого не скажу, но теперь они у нас. Вот и всё. ЦСКА с победой и без травм больше, Зениту не унывать, +7, осталось 10 туров, вероятность второй звезды по-прежнему высокая!
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:39
Юра, ты ничего не скажешь про игру армейцев, потому что её не видел...
Capral
Capral ответ всё продинамил (раскрыть)
вчера в 23:37
ДИНАМО Зенит одолело в кубке. При этом, героически одолело, сражаясь, сразу с двумя соперниками- Зенитом и судьёй!!!!!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:35, ред.
Про игру армейцев ничего не скажу, потому что играли как обычно, т.е. средненько. А вот почему игра "Зенита" явилась, по - существу, продолжением проигранной им встречи с "Динамо", очень бы хотелось узнать. Не увидел цельной игры команды, направленной на победный результат. Она разбилась на отдельные эпизоды, не было обычного натиска, как -будто футболисты решили, что их телодвижений и так хватит для достижения положительного результата. Не хватило.
всё продинамил
всё продинамил ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:30
Динамо нынче не то. Да и Урал обыграть (при всем к нему уважении) не так уж на самом деле велика заслуга. Вот если бы Динамо Зенит одолело, тогда точно пришлось бы в гастроном бежать.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:27
Пожалуй это единственное достижение цска будет по итогу сезона
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 23:25
Глава судейского комитета уходит в отставку из за неудовлетворительных результатов Зенита.. Только в нашей стране возможно получить здюлей от одних и лишиться работы от других. Я горд, что живу в такой стране. И пусть иностранцы завистливо называют её Раша, но всё таки она наша........
rzv57gukc9tw
rzv57gukc9tw
вчера в 23:04
Где наш дед за ЦСКА... Поздравляю!
Capral
Capral ответ всё продинамил (раскрыть)
вчера в 23:01, ред.
А также- ДИНАМО- Урал и Хоффенхайм- самозванца!!!!!!!
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 22:56, ред.
Сегодня ЦСКА обыграл Зенит, Ренн — ПСЖ, а Байер — Баварию... Просто праздник какой-то...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:53
Непобедимых нет!!! Армейцев с Победой!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 22:51
Блин успел только на 20 минут. Но сколько же эмоций. Спасибо парни за победу. И шайба и мяч сегодня наши. Москва красно-синяя))
ABir
ABir
вчера в 22:49
У Семака два серьезных прокола с Зенитом за неделю: вылет из Кубка, а теперь и поражение от ЦСКА. Больше ему ошибаться нельзя
K Z
K Z
вчера в 22:45, ред.
Лишний раз убеждаюсь что Семак полный бездарь! В тяжелых ситуациях стоит и не знает даже что делать. Замены бестолковые. Бразильцы хотят играть играют,не хотят не играют. Видимо мало ещё им капусты платят. Я говорил и говорю что пока не поздно гнать надо надо в шею этого хохла Семака. Идиота кусок. Не тренер а одно недоразумение. Обидно и досадно за мой любимый Зенит!!!
viv
viv
вчера в 22:25
Нападающий ЦСКА Федор Чалов выиграл спор у комментатора Константина Генича на голы и пасы в нынешнем сезоне
Футболист и комментатор «Матч ТВ» заключили пари на то, что Чалов наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в Мир РПЛ в сезоне-2022/23.
По условиям спора Генич в случае поражения должен прийти на матч ЦСКА на «ВЭБ Арене» в футболке «Спартака».
В матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) Чалов забил единственный мяч, набрав 13-е результативное очко в сезоне (12 голов + 1 ассист)
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:16
Что там показал Федотов остальным? Зенит играет так с приходом Семака. Ничего не меняется, за что и поносят Семака и свои и чужие. Зенит уже изучен вдоль и поперёк, разобран по косточкам, а выигрывают у него по счастливому случаю. Вот и сегодня: на 71 минуте комментатор делает заключение, что ЦСКА уже еле шевелится и только с трудом отбивается, а на 72 последовал гол Чалова с дальней дистанции. Не Федотов с командой что-то там показал, а Зенит очередную халяву закатил ... и схлопотал по заслугам. Ему что потеть, вы свои очки и без его усилий протабаните только так.
blitz
blitz
вчера в 22:15
ЦСКА выиграл важнейший матч с точки зрения уверенности команды в своих силах. Федотов второй сезон кряду обыграл "Зенит". Армейцы вновь хороши на своем поле.

С победой, армейцы!
311
311
вчера в 22:11
21:29 ПСЖ уступил «Ренну»
21:30 ЦСКА обыграл «Зенит»
21:33 «Байер» победил «Баварию»
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:10
Сразу вспомнились 9 португальцев в Динамо . И что ? А ничего . )))
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 22:09
Армейцы-браво! Всё по делу. Ну а если эта победа поможет вам догнать Спартак , буду только рад.
протон
протон
вчера в 22:08
Стоит признать, что Зенит не в лучшем состоянии, но это не отменяет и того, что для ЦСКА сегодняшняя победа очень важный и даже знаковый результат. Всех Красно-Синих с Победой!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:07
Сначала это сделал Абаскаль ! ) Ну да ладно . Это всё лирика . А армейцев с заслуженной победой ! Порадовали от души . Даже воздух как-то чище и свежее стал !!! )
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:06
Обозначу игру Зенита двумя. словами : Зенит дно
ABir
ABir
вчера в 21:59
ЦСКА сыграл самоотверженно и смело, заслуженно победил.
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