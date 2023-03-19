В матче 20-го тура РПЛ ЦСКА победил «Зенит» (1:0).
Единственный гол забил Фёдор Чалов на 72-й минуте.
«Зенит» лидирует в таблице с 48 очками, ЦСКА идет 4-м с 35.
В матче 20-го тура РПЛ ЦСКА победил «Зенит» (1:0).
Единственный гол забил Фёдор Чалов на 72-й минуте.
«Зенит» лидирует в таблице с 48 очками, ЦСКА идет 4-м с 35.
Единственное, что радует - это прервали серию против Зенита и сухой матч нашего капитана. У команды, которая единственная в чемпионате проиграла мёртвому Торпедо и даже гола забить не смогла - вряд ли удастся за пьедестал побороться. У этой команды нет характера.
Единственное, что радует - это прервали серию против Зенита и сухой матч нашего капитана. У команды, которая единственная в чемпионате проиграла мёртвому Торпедо и даже гола забить не смогла - вряд ли удастся за пьедестал побороться. У этой команды нет характера.