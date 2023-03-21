Анчелотти – на выход. «Реал» ради легенды клуба готов отказаться от тренера, который победил в ЛЧ

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сегодня, 12:07

Очередной конфликт с примесью результатов.

В мадридском «Реале» давление на игроков и тренерский штаб всегда феноменальное. Сейчас «сливочные» идут на втором месте в Ла Лиге и вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сойдутся с «Челси». Для любого другого клуба такие показатели были бы успешными. Тем временем в испанском гранде назревает тренерская отставка.

Слухи ходят с начала февраля

Январский отрезок календаря получился для мадридцев не таким простым. Все началось с поражения от «Вильярреала» в чемпионате. Вслед за этим в полуфинале Суперкубка Испании подопечные Карло Анчелотти не смогли обыграть в основное время «Валенсию». В серии пенальти коллектив добыл путевку в финал, но там оказался слабее «Барселоны». Уже в конце месяца «сливочные» поделили очки с «Реалом Сосьедад».

И на этом фоне появился первый инсайд о потенциальной отставке итальянского наставника – сообщалось, что боссы «галактикос» больше не верят в специалиста и недовольны качеством поставленной модели игры.

Отчасти это напоминает причуды больших клубов – говорить об увольнении после нескольких осечек. Но в этом случае стоит принимать во внимание, какую роль сыграли эти неудачи. На паузу «Реал» уходил в предельной близости к «Барсе» в таблице Ла Лиги – в активе обоих коллективов было по 38 очков. К началу февраля отрыв увеличился до трех очков. Вдобавок мадридцы упустили победу в Суперкубке, проиграв принципиальному сопернику – тем же каталонцам. Тревожные звоночки уже раздались – а руководству клуба-многократного победителя ЛЧ этого уже достаточно для начала поиска нового тренера.

К слову, на тот момент такие слухи воспринимались скорее как вброс. Глупо отказываться от Анчелотти, с которым «сливочные» добились больших успехов ради туманных перспектив с другим специалистом. Зидана вряд ли получилось бы вернуть – поговаривают, что у него в последнее время сложились плохие отношения с Пересом.

Чемпионство упущено, Кубок под вопросом

И все-таки казалось, что Карло снимет все вопросы о позиции главного тренера, взяв со «сливочными» трофей. А сейчас общий фон вокруг команды становится совсем негативным. На отрезке с февраля по март испанский гранд допустил как спортивные, так и имиджевые провалы.

«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» и «Бетисом», уступил «Мальорке». И что еще хуже – дважды проиграл «Барсе». Команды в этом сезоне сыграли между собой 4 раза, и лишь в одном матче победа досталась «галактикос». К тому же каждая из побед каталонцев имеет большее значение – так «сине-гранатовые» завоевали Суперкубок, вышли вперед в двухматчевом противостоянии полуфинала Кубка страны. И самое главное – сняли все вопросы о чемпионе Испании в этом году. Отрыв достиг 12 очков.

В начале марта сообщалось, что этот месяц будет для Карло определяющим. На этот период выпадали матчи Кубка Испании, ключевые встречи чемпионской гонки и ответный поединок с «Ливерпулем» в ЛЧ . При этом были опасения, что даже завоевание трофеев не поможет итальянцу сохранить свой пост. В любом случае, Анчелотти этот отрезок провалил.

Возможно, дело не только в результатах

В таких случаях влияние на окончательное решение оказывают не только спортивные показатели. Вполне вероятно, что между руководством клуба и главным тренером – недопонимание.

В начале января Анчелотти хотел, чтобы «Реал» подписал полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. В лице хавбека специалист видел замену Луке Модричу, Тони Кроосу и Дани Себальясу на случай их ухода. К тому же сам футболист хотел поскорее покинуть римский коллектив (за это его даже вывели из основного состава). Против трансфера выступил Перес – президента «Реала» смущала травматичность Николо.

Накопившееся напряжение вылилось в личный разговор между Пересом и Анчелотти после поражения в Суперкубке. Функционер требовал отреагировать на неудачу, тогда как итальянский менеджер указывал на недостаточное количество топ-исполнителей. Сообщалось, что Карло недоволен выбранным скаутами фокусом на крайних защитников и считает, что клубу нужно сконцентрироваться на усилении атакующей группы.

Стоит вспомнить и о том, что летом наставник «сливочных» ждал, что состав команды пополнит Килиан Мбаппе, но этого не случилось. Зимой же мадридцы так никого и не подписали.

Есть кандидат на замену

Обидно, что изначально казавшийся прочным союз вот-вот разорвется – в ЛЧ коллектив сохраняет шансы на победу, но вот положение в Ла Лиге и Кубке Испании щекотливое. В купе с разногласиями относительно трансферной политики вероятность отставки Карло увеличивается в разы.

По последним данным, боссы «сливочных» готовы назначить главным тренером команды Рауля – легенду «Реала», который работает в системе клуба на протяжении 5 лет. Сейчас он возглавляет вторую команду мадридцев – «Кастилью». Испанец отлично понимает философию «Реала», а потому будет разделять клубную стратегию. Именно такие и добивались успеха с мадридцами в последние годы.

По всей видимости, уход Карло – вопрос времени. Перед четвертьфиналом Лиги чемпионов увольнять его вряд ли станут. Если же испанский гранд пройдет дальше, Анчелотти доработает до лета. Но дальше дороги Карло и «сливочных» разойдутся.