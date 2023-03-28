«Арсенал» хочет усилиться полузащитником «Айнтрахта»

Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем попал в сферу интересов «Арсенала».
Сообщается, что еще три клуба из Англии претендуют на игрока. Стоимость возможного перехода может составить 30 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Германии футболист забил 7 голов и отдал 2 голевых паса в 22 матчах.
Лето на трансферном рынке для Арсенала ожидается жарким, т.к клуб наконец вернется в ЛЧ, а значит теперь основной состав и запасные должны быть более сильными, потому что если в этом сезоне мы могли дать игровое время резервистам в матчах ЛЕ, то под ЛЧ нужны уже игроки другого уровня а не те, что сейчас у нас на лавке....
Нужна глубина состава, и думаю Кронке поддержит Артету финансово, и мы продолжим "возрождение"
Лето на трансферном рынке для Арсенала ожидается жарким, т.к клуб наконец вернется в ЛЧ, а значит теперь основной состав и запасные должны быть более сильными, потому что если в этом сезоне мы могли дать игровое время резервистам в матчах ЛЕ, то под ЛЧ нужны уже игроки другого уровня а не те, что сейчас у нас на лавке....
Нужна глубина состава, и думаю Кронке поддержит Артету финансово, и мы продолжим "возрождение"