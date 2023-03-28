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«Арсенал» хочет усилиться полузащитником «Айнтрахта»

вчера, 17:11

Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем попал в сферу интересов «Арсенала».

Сообщается, что еще три клуба из Англии претендуют на игрока. Стоимость возможного перехода может составить 30 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии футболист забил 7 голов и отдал 2 голевых паса в 22 матчах.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:17
Игрока связывают с Арсеналом с прошлого летнего трансферного окна, и за игроком пристально следят наши скауты....
Лето на трансферном рынке для Арсенала ожидается жарким, т.к клуб наконец вернется в ЛЧ, а значит теперь основной состав и запасные должны быть более сильными, потому что если в этом сезоне мы могли дать игровое время резервистам в матчах ЛЕ, то под ЛЧ нужны уже игроки другого уровня а не те, что сейчас у нас на лавке....
Нужна глубина состава, и думаю Кронке поддержит Артету финансово, и мы продолжим "возрождение"
shlomo
shlomo
вчера в 18:01
Ну пока все это только на уровне интереса... посмотрим на трансферы Арсенала летом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:30
Придётся потерпеть до лета...
Гость
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