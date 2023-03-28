«Арсенал» хочет усилиться полузащитником «Айнтрахта»

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вчера, 17:11

Полузащитник «Айнтрахта» попал в сферу интересов «Арсенала».

Сообщается, что еще три клуба из Англии претендуют на игрока. Стоимость возможного перехода может составить 30 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии футболист забил 7 голов и отдал 2 голевых паса в 22 матчах.