Отец Фати общался с боссами «Барселоны» по поводу роли Ансу в команде

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вчера, 20:28

Бора Фати, отец футболиста, провел встречу с директорами «сине-гранатовых» Матеу Алемани и Хорди Кройфом.

Будущее игрока в команде не определено, финансовое положение «блауграны» может заставить стороны прекратить сотрудничество. Отмечается, что во время диалога речь шла о роли Фати в составе каталонцев, возможный трансфер не обсуждался. Алемани заявил, что главный тренер коллектива Хави рассчитывает на Ансу.