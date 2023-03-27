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Отец Фати общался с боссами «Барселоны» по поводу роли Ансу в команде

вчера, 20:28

Бора Фати, отец футболиста, провел встречу с директорами «сине-гранатовых» Матеу Алемани и Хорди Кройфом.

Будущее игрока в команде не определено, финансовое положение «блауграны» может заставить стороны прекратить сотрудничество. Отмечается, что во время диалога речь шла о роли Фати в составе каталонцев, возможный трансфер не обсуждался. Алемани заявил, что главный тренер коллектива Хави рассчитывает на Ансу.

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Напрасный труд
Напрасный труд ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:48
Он ещё несмышлёныш.Да и убить вгорячах может.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:48
Правильно,детей надо защищать,пока сам жив!!! Как говорил мой однокашник: "Плохи те родители,кто не может прокормить родного сына до 33-х лет". Кто не знает,это возраст распятия Христа...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:47, ред.
Папаня у Фати, канешна, промоутер ещё тот...
А к самому Хави подойти и поговорить не судьба ? Или те двое поправдорубистей Эрнандеса ? ((
Гость
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