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Месси общается с Хави по поводу возвращения в «Барселону»

вчера, 23:16

Нападающий ПСЖ Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».

Для этого он попросил своего отца Хорхе Месси вновь поговорить с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой. Сам игрок в это время ведет диалог с главным тренером каталонцев Хави на тему возможного трансфера. Отмечается, что футболисты и персонал «Барселоны» поддерживают возможное возвращение Месси.

Ранее стало известно, на что клубы из США готовы пойти ради приглашения аргентинца.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:48
Если Месси охота вернуться в Барсу а проблема в его зарплате...то почему бы не умерить аппетит ради хотения возврата??
Или там..принцип??
Я вас люблю..я к вам стремлюсь..готов доказать это только за очень большие деньги....
А если у вас их нет - я буду любить вас издалека..из Парижу...))
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 07:32
Мыльная опера.
112910415
112910415
сегодня в 06:57
блин, как бы это было красиво !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:39
Конечно интересно будет посмотреть на его второе пришествие
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:39
У Барселоны есть деньги для ненасытного гнома?
4ecTHbIu
4ecTHbIu
сегодня в 01:47
С одной стороны, было бы справедливо, если бы Месси закончил карьеру в Барсе, но с другой стороны хотелось бы посмотреть на него в Штатах, особенно с последними новостями!
Вы только представьте, тридцать клубов будут платить ему зарплату, а он ещё и выберет сам, в каком захочет играть.
Возвращение на родину это мудрый поступок, но я бы выбрал МЛС, как и на месте Рона выбрал арабов.
Я бы взглянул и на Рона в ОАЭ и на Месси в США, воистине божественное продолжение соперничества. Уважаю эту пару, что бы кто ни говорил, но это возможно противостояние целой футбольной эпохи, и забудьте все обиды и радуйтесь, что на наш скромный век выпало такое грандиозное шоу!
8u8g9e3dzxzz
8u8g9e3dzxzz
сегодня в 01:33
Пора домой, малыш...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:21
Этот трансферный сериал будет вечным. Одни хотят подписать, Лео не хочет, вторые хотят, но сами не могут. Месси всё еще очень хорош, особенно когда горят глаза, в Барсе это возможно. Клуб дал чётко понять Лео,что если он примет экономическую ситуацию в команде, то сделает всё возможное, чтобы аргентинец вернулся домой. Хави чрезвычайно настырен и нетерпелив и заставляет Лапорту изыскивать все средства здесь и сейчас.
протон
протон
сегодня в 00:20
Хотелось бы чтобы Месси доиграл карьеру в Барсе, его клуб, что ни говори
В лягушачьем болоте оставаться ему невозможно. А после финала ЧМ и подавно.
Хочется как минимум посмотреть на него в футболе Хави, могут вернуть свой 2011.
Мы ждём Месси
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:57
Давно пора бежать из этого ПСЖ - в Испанию!!!
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