Месси общается с Хави по поводу возвращения в «Барселону»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».
Для этого он попросил своего отца Хорхе Месси вновь поговорить с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой. Сам игрок в это время ведет диалог с главным тренером каталонцев Хави на тему возможного трансфера. Отмечается, что футболисты и персонал «Барселоны» поддерживают возможное возвращение Месси.
Ранее стало известно, на что клубы из США готовы пойти ради приглашения аргентинца.
В лягушачьем болоте оставаться ему невозможно. А после финала ЧМ и подавно.
Хочется как минимум посмотреть на него в футболе Хави, могут вернуть свой 2011.
Мы ждём Месси
В лягушачьем болоте оставаться ему невозможно. А после финала ЧМ и подавно.
Хочется как минимум посмотреть на него в футболе Хави, могут вернуть свой 2011.
Мы ждём Месси
Вы только представьте, тридцать клубов будут платить ему зарплату, а он ещё и выберет сам, в каком захочет играть.
Возвращение на родину это мудрый поступок, но я бы выбрал МЛС, как и на месте Рона выбрал арабов.
Я бы взглянул и на Рона в ОАЭ и на Месси в США, воистине божественное продолжение соперничества. Уважаю эту пару, что бы кто ни говорил, но это возможно противостояние целой футбольной эпохи, и забудьте все обиды и радуйтесь, что на наш скромный век выпало такое грандиозное шоу!
Вы только представьте, тридцать клубов будут платить ему зарплату, а он ещё и выберет сам, в каком захочет играть.
Возвращение на родину это мудрый поступок, но я бы выбрал МЛС, как и на месте Рона выбрал арабов.
Я бы взглянул и на Рона в ОАЭ и на Месси в США, воистине божественное продолжение соперничества. Уважаю эту пару, что бы кто ни говорил, но это возможно противостояние целой футбольной эпохи, и забудьте все обиды и радуйтесь, что на наш скромный век выпало такое грандиозное шоу!