Месси общается с Хави по поводу возвращения в «Барселону»

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вчера, 23:16

Нападающий ПСЖ хочет вернуться в «Барселону».

Для этого он попросил своего отца Хорхе Месси вновь поговорить с президентом «сине-гранатовых» . Сам игрок в это время ведет диалог с главным тренером каталонцев на тему возможного трансфера. Отмечается, что футболисты и персонал «Барселоны» поддерживают возможное возвращение Месси.