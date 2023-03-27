Стала известна точная зарплата Холанда в «Манчестер Сити»

Нападающий Эрлинг Холанд получает в «Манчестер Сити» 26 млн фунтов стерлингов за сезон.
Таким образом, зарплата норвежца за неделю составляет 500 000 фунтов стерлингов, а за день — 71 428 фунтов стерлингов.
Нападающий Эрлинг Холанд получает в «Манчестер Сити» 26 млн фунтов стерлингов за сезон.
Таким образом, зарплата норвежца за неделю составляет 500 000 фунтов стерлингов, а за день — 71 428 фунтов стерлингов.
Понятное дело, что у Роналду зарплата больше и в год, месяц, неделю, но Роналду то уже старичёк, пусть даже Мбаппе, но даже ему 24 года. А Холланд в свои 22 года уже такой обеспеченный, некоторые только институт оканчивают и идут на работу, а тут человек в день 70 тысяч евро, в час 3 тысячи. Такие цифры обычным рабочим нельзя показывать, ужаснуться и в панику впадут.
Понятное дело, что у Роналду зарплата больше и в год, месяц, неделю, но Роналду то уже старичёк, пусть даже Мбаппе, но даже ему 24 года. А Холланд в свои 22 года уже такой обеспеченный, некоторые только институт оканчивают и идут на работу, а тут человек в день 70 тысяч евро, в час 3 тысячи. Такие цифры обычным рабочим нельзя показывать, ужаснуться и в панику впадут.