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Стала известна точная зарплата Холанда в «Манчестер Сити»

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shur
shur
вчера в 17:50
...где то на базе сборной Норвегии массажист ушёл в запой!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:31
Just business
allemz
allemz
вчера в 15:59
По-другому Холанда не заполучить при такой конкуренции, спортивный план тоже конечно повлиял на их решение, но по финансовой части Райола и его батя не зря его раскручивали, это бизнес
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:55
Не надо лезть в чужой карман,там всё равно один обман...
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:47, ред.
Нормально он так зарабатывает, это походу официальные цифры. Недавно же новость была, что Ман Сити хотят оставить Холланда и задобрить его зарплатой вместо 350 тысяч в неделю, будет 500 тысяч, да бы не ушёл в Реал Мадрид. А они уже это сделали, не ну правильно, так и надо, сразу рубить на корню, остаёшься и всё.

Понятное дело, что у Роналду зарплата больше и в год, месяц, неделю, но Роналду то уже старичёк, пусть даже Мбаппе, но даже ему 24 года. А Холланд в свои 22 года уже такой обеспеченный, некоторые только институт оканчивают и идут на работу, а тут человек в день 70 тысяч евро, в час 3 тысячи. Такие цифры обычным рабочим нельзя показывать, ужаснуться и в панику впадут.
kmtsx8rcqeeu
kmtsx8rcqeeu
вчера в 14:05
Есть все основания думать, что эта сумма ещё не раз подрастёт и скорее всего уже не в Мансити
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:03
И Эрлинг её с лихвой отрабатывает.
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