Агент Фернандеса оценил слухи о возможном возвращении игрока в ЦСКА

Жорже Машаду, агент защитника «Интернасьонала» , высказался о слухах по поводу возможного возвращения футболиста в ЦСКА .

Марио скоро может вернуться в ЦСКА ? Нет, это ложь.

У него контракт с «Интернасьоналом» до декабря. Дальше — посмотрим.