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Агент Фернандеса оценил слухи о возможном возвращении игрока в ЦСКА

вчера, 10:41

Жорже Машаду, агент защитника «Интернасьонала» Марио Фернандеса, высказался о слухах по поводу возможного возвращения футболиста в ЦСКА.

Марио скоро может вернуться в ЦСКА? Нет, это ложь.

У него контракт с «Интернасьоналом» до декабря. Дальше — посмотрим.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:21
остался в истории
хватит о нём мечтать
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 12:51
"Предатель".
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:50
Представил взгляд Гинера..с прищуром. Возможно после Хонды получит ещё один клеймо). Что же. Подождем до декабря.
LOpp
LOpp
вчера в 12:13
если не вернется в армейский клуб, то может получить статус инагента.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:11
В общем новый русский сбежал из России.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:03
Тем более что он на лавке сидит. Все его поезд ушел
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:28
Понял где кайфово
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:25
    m95au542z973
    m95au542z973
    вчера в 11:21
    Наверное, это для цска будет с пользой.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 11:02
    Как правило,цена возвращения в отечественный футбол должна двукратно превышать пожалованное содержание в нищих западных странах,к примеру :

    Самым высокооплачиваемым игроком «Монако» является нападающий Виссам Бен Йеддер — 650 тысяч евро в месяц. Российский полузащитник Александр Головин и немецкий форвард Кевин Фолланд делят второе место — по 300 тысяч евро.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 10:52
    Интересно, а кому нужно распускать такие слухи... и главное зачем?
    Гость
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