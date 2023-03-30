Агент Фернандеса оценил слухи о возможном возвращении игрока в ЦСКА

Жорже Машаду, агент защитника «Интернасьонала» Марио Фернандеса, высказался о слухах по поводу возможного возвращения футболиста в ЦСКА.
Марио скоро может вернуться в ЦСКА? Нет, это ложь.
У него контракт с «Интернасьоналом» до декабря. Дальше — посмотрим.
хватит о нём мечтать
хватит о нём мечтать
Самым высокооплачиваемым игроком «Монако» является нападающий Виссам Бен Йеддер — 650 тысяч евро в месяц. Российский полузащитник Александр Головин и немецкий форвард Кевин Фолланд делят второе место — по 300 тысяч евро.
Самым высокооплачиваемым игроком «Монако» является нападающий Виссам Бен Йеддер — 650 тысяч евро в месяц. Российский полузащитник Александр Головин и немецкий форвард Кевин Фолланд делят второе место — по 300 тысяч евро.