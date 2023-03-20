Россиянин перейдёт в ПСЖ. Но напарником Мбаппе станет не Головин

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вчера, 23:00

Лучший снайпер РПЛ остался целью парижан.

Малкому стоило уйти зимой

Новоиспеченный россиянин точно пожалел, что остался в РПЛ зимой. Причина скорее в его агенте, который лоялен к «Зениту», чем в деньгах. Малкому в ПСЖ с радостью дадут больше 7 млн евро. Катарские шейхи, как уверял Тебас, тратят свыше 650 миллионов евро в год на зарплаты футболистам.

Если брать более скромные оценки и оклады без бонусов, то набежит около 400 миллионов. Месси получает 63 миллиона евро, Мбаппе – 72, Неймар – 56. Даже с учетом французских налогов для богатых, зарплата и сумма трансфера Малкома для ПСЖ как капля в море. Они запасному Навасу платили больше.

Малком не ушел зимой, ведь во время переговоров у Неймара не было травмы, которая выбила бразильца надолго. Месси не освистывали фанаты. Мбаппе не вылетел из Лиги чемпионов со словами, что первый раунд потолок для ПСЖ . Гальтье не прервал серию из 35 домашних матчей ПСЖ без осечек в Лиге 1.

Неприятность случилась вчера, когда Ким Кардашьян продолжила жатву. Ее визит в Лондон совпал с вылетом «Арсенала» из Лиги Европы. А визит на «Парк де Пренс» сделал Месси, Неймара и Мбаппе на шаг дальше от ПСЖ . Может уйти вся тройка. Пригодятся новички, но круг ограничен теми, кто готов играть во Франции.

Вингеру точно наскучит РПЛ

Малком выиграет с «Зенитом» чемпионат этой весной. Выиграет через год, если останется. А время не вернуть. Пусть наставник «селесао» позвал игрока «Зенита» Ренана, за Малкомом он ведь не пришел. У вингера команды Семака есть мотивация дебютировать за сборную Бразилии. Также хочется играть в ЛЧ .

Вингеру наскучат победы клуба из Санкт-Петербурга, как надоели Паредесу. «Зенит», поскольку они прекрасно понимают, насколько близко вингер был к отъезду зимой, волнует только сумма трансфера. Если Париж не пожалеет денег за контракт 26-летнего гражданина РФ , то Малком уйдет ближайшим летом.

Семак отправит лучшего снайпера своей команды в состав клуба, где сам раньше играл. И это будет правильным решением, невзирая на риски для «Зенита». Малком не панацея, скорее отвлекает от решения части игровых проблем спасительными действиями, как Промес отвлекал от жесткой работы Абаскаля.

Четыре с половиной года чемпион не проигрывал ЦСКА . Но с Малкомом теперь справились с этой задачей. Вингер не мог спасти в Кубке России против «Динамо», ведь получил дисквалификацию после знаменитой драки со «Спартаком». В матчах, где бразилец играл плохо, «Зениту» было сложно набрать три очка. Особенно если соперники хорошо сопротивлялись. У Малкома нет лидерских качеств, иначе он до сих пор играл бы на правом фланге в атаке «Барселоны», где после него бегали нестабильные Дембеле, Фати и Рафинья. Но мастерство у бразильца имеется. Когда делится им с народом с опустевших трибун, то делает дубли.

Вместе с тем «Ахмату» и «Факелу» победные мячи не забил. Невзирая на 16 голов и 5 ассистов в РПЛ , Малком не является однозначным лидером «Зенита». Это самый сильный игрок в команде, не стоит путать эти понятия. Без Малкома «Зенит» возможен, это не Барриос, которого в силу разных причин заменить сложнее.

В Париже ждет страшный зверь

По имени конкуренция. Говорят, Месси вернется в «Барселону». Причины уйти из ПСЖ как рациональные – с Лионелем не выиграли ЛЧ , а платят много, так и моральные. Месси не поладил с требовательными фанатами ПСЖ . Французы прекрасно знают, что его семье не нравится Париж, ни погода, ни город.

Если Лионель уходит, то новому тренеру (Гальтье тоже покинет клуб) нужен другой атакующий игрок справа. Вот только опасно идти туда, где футболистов выбирает не главный тренер. Откуда знаем, что следующий наставник оценит Малкома? Возможно, посчитает его парнем уровня «Бордо» и «Зенита». Ни один тренер сборной не враг себе. Будь Тите уверен, что Малком на голову сильнее, чем другие бразильцы, то вингер сыграл бы в Катаре, как Ловрен. Впрочем, как и Деян, де Оливейра играл раньше во Франции. Адаптация к стране это козырь, но неизвестных слишком много. Шейхам нужны звезды.

Месси могут поменять на Салаха. «Ложную девятку» Малком не сыграет. Если бы умел, то выходил бы вместо слабого в этом сезоне Кассьерры в «Зените». А садиться за спину Салаху – подписывать приговор карьере. Но кто сказал, что Мохамед доедет в Париж? В больших клубах разное случается.

Конкуренция мешала Дракслеру, но не мешала Ди Марии. Малком в «Бордо» забивал 12 мячей и сделал 7 ассистов в лучшем сезоне. Причем проводил 35 матчей. У Неймара так часто выходить на поле не получается. Малком прошел свой отрезок с травмами, но теперь он второй сезон подряд в основе «Зенита».

Как футболист ротации полностью подходит ПСЖ . Да и стоит «копейки» для шейхов. Исходя из возраста, стоимости трансфера и мастерства, Малкома можно назвать хорошей опцией для пополнения состава команды, которая летом может потерять всех основных форвардов. Кампуша ждут сложные поиски.

Холанд точно не рвется играть в чемпионате Франции прямо сейчас. У Эрлинга есть мечта наследить голами всюду, но пока ему подходит «Сити» или «Реал». А вот Малком, который зачем-то пошел за спину Месси шесть лет назад, точно может вернуться во Францию, ему такой шаг выгоден.

А что делать «Зениту» без Малкома? Как вариант, перестраиваться на игру в два центральных форварда. У Сергеева и Кассьерры многое не получается, но после ухода Малкома агенты подкинут Семаку кандидатов из Южной Америки. Или из Африки, там тоже можно найти неограненный алмаз вроде Осимхена.