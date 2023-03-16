Осимхен, Лаутаро и ван Дейк. Звёзды футбола, которых упустили клубы РПЛ

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вчера, 23:08

А ещё могли подписать Де Брюйне и Дибалу.

Ценные новички приносят огромные деньги

«Рубин» потерял Кварацхелию за копейки по меркам нынешних ценников. Менее чем через год трансфер Хвичи стоит около 100 миллионов евро. И Гути не просто так прислал своему фанату футболку «Реала». В «Динамо» Батуми точно получат свой процент, а вот «Рубин» останется без большого выигрыша.

В прошлом «Спартак» упустил возможность подписать Салаха и Мане. «Динамо» предлагали юного Роналду, но вряд ли Криштиану согласился бы, хотя его агент таскал Федорычеву португальских футболистов одного за другим. У ЦСКА был шанс подписать контракт юного Кака еще до того, как он выбрал «Милан».

Левандовского в России знали как форварда «Леха», играл в еврокубках против «армейцев» под восьмым номером. Тогда стоимость трансфера юного поляка составляла около миллиона евро, но «Зенит» упустил свой шанс. Получили бы и голы, и большие деньги, как и в случае успешных торгов с Луисом Суаресом.

Когда возникает вариант с ветераном, то там лишь расходы, как с Роберто Карлосом и Это'О в «Анжи». «Локомотив» не подписал Рибери. Терри шел в «Спартак», пока его дочь не устроила истерику, ведь не хотела покидать школу и уезжать в далекую страну. Но хватает примеров тех, кто принес бы безумные деньги.

Ван Дейка и Осимхена не заманили в Краснодар

Москве и Санкт-Петербургу проще, эти города знают. А чтобы заманить футболистов с потенциалом ван Дейка и Осимхена в Краснодар, нужны хорошие переговорщики. У Галицкого таких людей нет. Хотя он сам подтверждал интерес к Вирджилу. Голландца тогда высоко не котировали, его не приглашал клуб из топ-5.

Зато появился «Селтик». Ван Дейк выбрал Глазго, а затем Саутгемптон. Агличанам принес профит, когда «Ливерпуль» заплатил 75 миллионов фунтов. Далеко не все звезды настоящего в футболе раскрылись с пеленок, как Педри или Мусиала, которые долго бы смеялись, получи приглашение в «Зенит» или «Спартак».

Но вот Осимхен, играя за «Шарлеруа», рассматривал переход в «Краснодар». Бельгийский клуб полностью устраивали условия Галицкого, сделка была реальной. А дальше сыграл фактор географии. Виктор выбрал не незнакомый и далекий Краснодар, а понятный и близкий Лилль.

От Шарлеруа до этого города полтора часа на машине. Топ-5 в таких гонках побеждает, как и именитые клубы, вроде «Селтика» и «Бенфики». Даже «Шахтёру» было проще вербовать за адекватные деньги иностранцев, чьи контракты «горняки» позже выгодно продавали. У клубов РПЛ не было репутации воспитателей.

Дибала, Марез и Лаутаро могли зачахнуть в РПЛ

Попав в юности в Россию, тот же Тевес мог спиться. Не было таких требований, как в АПЛ , куда Карлоса направил торговец Киа Джурабчиан. Но Тевес боец. Если бы аргентинец оказался в ЦСКА после «Коринтианса», не вкусив прелестей английского футбола, то мог вырасти, как Олич, и уехать в «Манчестер Юнайтед», как Видич

Но такие парни, как Марез и Зиеш, могли не заиграть в клубах из Восточной Европы. У них большой талант, но усидчивость никогда не была козырем, отсюда запоздалое раскрытие в больших клубах. Зато когда человек играл за «Гавр» или «Твенте», его агент внимательно выслушивал предложения из России в прошлом.

Ни секунды не сомневаемся, что тот же Лаутаро Мартинес легко мог оказаться в «Зените». Дибала после перехода в «Палермо» был доступной целью для российских клубов. Но никто не рискнул. Наверное, Пауло повезло. Он в «Ювентусе» рос не без приключений, а в ЦСКА или «Зените» легко мог скатиться, потерять форму.

Не получил бы поддержку напарников и тренеров. Играл бы сейчас не за «Рому» Моуриньо, а в США , где Дриусси. Не стал бы тогда Дибала чемпионом мира вместе с Месси. Но рынок Южной Америки, если бы у владельцев больших клубов РПЛ был лучше подвешен язык на переговорах, мог стать золотой жилой.

Клубы РПЛ точно потеряли сотни миллионов евро

Хамес Родригес и Диего Коста могли попасть в РПЛ . И через пару лет принесли бы ЦСКА огромные деньги. А Де Брюйне мог играть за «Динамо», ведь «Генк» вел переговоры с москвичами. Игрок был юным, его стоило убедить количеством нолей в контракте. Кевин надеялся, что станет звездой футбола.

Но наверняка знать не мог, поэтому мог выбрать сначала деньги, а не место в топ-5. Неудача в «Челси» его едва не сломала, как и Салаха. Это Ракитич сразу отказал «Динамо», ведь у него был план – через «Севилью» попасть в «Барселону». Клубы РПЛ не могли перехватить цели клубов такого калибра.

Но того же Витселя стоило забирать не из «Бенфики», а еще из «Стандарда». И отдавать не в Китай, а в «Манчестер Юнайтед». Но поскольку даже лучшие легионеры в истории РПЛ – Халк, Данни и Вагнер, не стали позже звездами «Ювентуса», «Челси» и «Баварии», то карьерным трамплином РПЛ не стала.

И агенты в этом тоже приняли участие. Они видели, что коллеги скидывали «балласт» в РПЛ . А еще знали, что не только ЦСКА и «Зенит» на пике развития срывали переговоры с покупателями. «Спартак» Федуна тоже не умел торговаться. Промесу выбрали неправильный клуб в неподходящий момент.

А теперь агенты и вовсе удивляются, как это Тавареш согласился играть в чемпионате без путевки в еврокубки. Причина в личном знакомстве с тренером Абаскалем, но это исключение. Правилом станет отсутствие трансферов футболистов, которые могут подскочить в цене так, как Кварацхелия.

Миллионы от переходов Хвичи и его брата Осимхена достанутся Де Лаурентису, а не «Рубину» и «Краснодару». Ришарлисон, Нуньес, Влахович, МакАллистер, которого «Брайтон» выбрал по статистике, легко могли на заре карьеры заинтересоваться переездом в «Зенит», «Спартак» или ЦСКА .