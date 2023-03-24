Головин мог оказаться в МЮ, «Челси» или «Арсенале» до перехода в «Монако»

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал, какие команды хотели оформить трансфер полузащитника Александра Головина.
Кроме «Монако», это были «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Если руководствоваться эмоциями, а не разумом, я бы на месте Саши перешел в «Челси». Или в любой другой клуб АПЛ. Из-за волшебной футбольной атмосферы. Во Франции этого даже близко нет. А стадион «Луи II», где «Монако» проводит домашние матчи, на меня вообще навевает тоску. Колоннами и пустыми трибунами напоминает старенькую арену в каком-нибудь Новороссийске.
Почему Головин выбрал «Монако»? Если отбросить эмоции, он и его агенты все сделали правильно. В Англии Саше было бы гораздо тяжелее, там никто времени на раскачку не дает. С точки зрения адаптации к европейскому футболу и жизни на Западе «Монако» — оптимальный вариант.
«Монако» заплатил за трансфер Головина 30 млн евро, а сколько давали клубы АПЛ? Столько же. Сумма в любом случае разбивалась на несколько платежей. Но «Монако» в этом смысле предложил более выгодные условия. Хотя и незначительно.