Головин мог оказаться в МЮ, «Челси» или «Арсенале» до перехода в «Монако»

Бывший спортивный директор ЦСКА рассказал, какие команды хотели оформить трансфер полузащитника .

Кроме «Монако», это были «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Если руководствоваться эмоциями, а не разумом, я бы на месте Саши перешел в «Челси». Или в любой другой клуб АПЛ . Из-за волшебной футбольной атмосферы. Во Франции этого даже близко нет. А стадион «Луи II», где «Монако» проводит домашние матчи, на меня вообще навевает тоску. Колоннами и пустыми трибунами напоминает старенькую арену в каком-нибудь Новороссийске.

Почему Головин выбрал «Монако»? Если отбросить эмоции, он и его агенты все сделали правильно. В Англии Саше было бы гораздо тяжелее, там никто времени на раскачку не дает. С точки зрения адаптации к европейскому футболу и жизни на Западе «Монако» — оптимальный вариант.