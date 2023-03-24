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Головин мог оказаться в МЮ, «Челси» или «Арсенале» до перехода в «Монако»

вчера, 14:04

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал, какие команды хотели оформить трансфер полузащитника Александра Головина.

Кроме «Монако», это были «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Если руководствоваться эмоциями, а не разумом, я бы на месте Саши перешел в «Челси». Или в любой другой клуб АПЛ. Из-за волшебной футбольной атмосферы. Во Франции этого даже близко нет. А стадион «Луи II», где «Монако» проводит домашние матчи, на меня вообще навевает тоску. Колоннами и пустыми трибунами напоминает старенькую арену в каком-нибудь Новороссийске.

Почему Головин выбрал «Монако»? Если отбросить эмоции, он и его агенты все сделали правильно. В Англии Саше было бы гораздо тяжелее, там никто времени на раскачку не дает. С точки зрения адаптации к европейскому футболу и жизни на Западе «Монако» — оптимальный вариант.

«Монако» заплатил за трансфер Головина 30 млн евро, а сколько давали клубы АПЛ? Столько же. Сумма в любом случае разбивалась на несколько платежей. Но «Монако» в этом смысле предложил более выгодные условия. Хотя и незначительно.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:47
В Монако Саша Царь и регулярно играет, в том же Челси сидел бы на скамейке ( большая конкуренция). От добра добра не ищут ))).
shur
shur
вчера в 16:29
...там только Канчельскис Андрей Антанасович мог играть достойно со своими скоростями и это правда, рэспект!!!
minai
minai
вчера в 16:23
В Монако А. Головин регулярно выходит на поле, но в англии он, скорее всего, сидел бы на лавке.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:17
ТАк и скажите :Финансовое решение возобладало.Все были удовлетворены.А теперь Сашка в опе,в клубе с непонятными амбициями,кривым стадионом и пике карьеры.Я так ни от кого и не дождался простого объяснения смысла перехода ,кроме пребывания в комфортных условиях и зряплаты.Не вижу,в каких компонентах он прибавил.Только нарушений и удалений больше стало.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:19
Мог ли, это осталось неизвестно.
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