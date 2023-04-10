«Оренбург» не проигрывает в десяти последних домашних матчах РПЛ

«Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, «Оренбург» не проигрывает уже в десяти домашних играх РПЛ подряд (8 побед и 2 ничьи). В среднем клуб забивает 2,8 гола за матч, когда выступает хозяином поля.
"Ростов" был мощнее и акцентированнее в концовке, но все же, на мой взгляд, "Оренбург" заслуживал победы. И, конечно же, не обошлось без очередного безнаказанного нырка Комличенко....
Все что могу сказать по этому матчу...
"Ростов" был мощнее и акцентированнее в концовке, но все же, на мой взгляд, "Оренбург" заслуживал победы. И, конечно же, не обошлось без очередного безнаказанного нырка Комличенко....
Все что могу сказать по этому матчу...
Защитник Ростова Чернов из-за этого поля подвернул ногу и его увели на одной ноге. Надеюсь травма окажется не очень серьёзной
Защитник Ростова Чернов из-за этого поля подвернул ногу и его увели на одной ноге. Надеюсь травма окажется не очень серьёзной