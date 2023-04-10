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«Оренбург» не проигрывает в десяти последних домашних матчах РПЛ

вчера, 19:35
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, «Оренбург» не проигрывает уже в десяти домашних играх РПЛ подряд (8 побед и 2 ничьи). В среднем клуб забивает 2,8 гола за матч, когда выступает хозяином поля.

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Все комментарии
shlomo
shlomo ответ FC RSM (раскрыть)
вчера в 22:08
А ничего, Комличенко обогнал Соболева по дельфинарию...
FC RSM
FC RSM ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 22:04
А ничего, что первый гол был забит с нарушением правил (игра рукой), а в моменте с третьим голом 2 футболиста Оренбурга толкали в спину защитников Ростова?
Giovanny
Giovanny
вчера в 21:40
В гостях почему-то так не получается, дома поле выручает, это не справедливо, все поля должны быть одинаковыми.
adekvat
adekvat ответ pv3m6ae9n8rp (раскрыть)
вчера в 20:58
Если бы у Зенита был такой тренер, он бы уже был чемпионом.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:58
На пластиковом поле приезжим командам трудно играть. Пока приноровишься к нему Оренбург уже голы забивает. Как это сегодня получилось
Защитник Ростова Чернов из-за этого поля подвернул ногу и его увели на одной ноге. Надеюсь травма окажется не очень серьёзной
shlomo
shlomo
вчера в 19:45
"Оренбург" провел практически идеальный первый тайм, но к середине второго тайма начал "сдуваться". Камбэк "Ростова" начался с очередного антифутбольного судейского решения, когда арбитры не засчитали гол Гойковича.
"Ростов" был мощнее и акцентированнее в концовке, но все же, на мой взгляд, "Оренбург" заслуживал победы. И, конечно же, не обошлось без очередного безнаказанного нырка Комличенко....

Все что могу сказать по этому матчу...
pv3m6ae9n8rp
pv3m6ae9n8rp
вчера в 19:41
Лучше Оренбурга только Зенит дома играет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:37
Оренбург вообще удивительная во всех отношениях команда, особенно в плане результативных матчей.
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